Семь осенних трав: прекрасные цветы, воспетые в стихах более тысячи лет назад

Семь весенних трав мы знаем благодаря сохранившемуся новогоднему обычаю добавлять эти растения в рисовую кашу. Немало людей способны их перечислить, а вот семь осенних цветов назовут немногие – возможно, их знают хуже, поскольку речь идёт о несъедобных растениях, с которыми мы сталкиваемся реже.

Семь осенних трав упоминаются уже в стихах поэта Яманоуэ-но Окура, жившего в период Нара (710-794), его стихи вошли в первую антологию японской поэзии «Собрание мириад листьев» (Манъёсю; пер. А. Е. Глускиной):

Когда по пальцам ты захочешь сосчитать

Цветы, расцветшие в желтеющих полях

Осеннею порой —

Ты среди них найдешь

Семь зеленеющих цветущих трав!

Хаги-но хана,

Обана, кудзубана,

Надэсико-но хана,

Оминаэси,

Дальше фудзибакама,

Асагао-но хана

Хаги (Lespedeza)

Листопадный кустарник семейства бобовых. С конца лета до осени на тонких сгибающихся книзу стеблях распускаются мелкие красновато-фиолетовые цветы. Хаги изящно раскачивается на ветру, и это растение часто упоминается в «Собрании мириад листьев».



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Кикё (ширококолокольчик, Platycodon)

Растение семейства Колокольчиковые (Campanulaceae). Многолетнее травянистое растение, широко распространённое в Восточной Азии. Считается, что цветы асагао, о которых писал Яманоуэ-но Окура, были именно кикё, хотя сейчас так называют колокольчик.

Кикё также широко использовалось в самурайских семейных гербах – в частности, у Акэти Мицухидэ был герб кагэ кикё.



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Кудзу (пуэрария, Pueraria montana var. lobata)

Растение семейства Бобовых. Корень содержит большое количество крахмала, порошок из корней (кудзуко) используется в кулинарии и сладостях. в качестве порошка аррорута. Лекарство китайской медицины какконто, использующееся против кашля и как жаропонижающее, представляет собой смесь сушёных корней кудзу в качестве основного ингредиента и нескольких лекарственных трав.

Когда дует ветер, он открывает нижнюю сторону листьев, кудзу также называют урамигуса, «трава, у которой видно изнанку (урами)», из-за чего в заглавных строках макура-котоба японских стихов это название обыгрывается благодаря созвучию со словом «обида» (урами).



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Фудзибакама (Eupatorium japonicum)

Семейство Астровые. Это многолетнее растение, которое в природе растёт на влажных лугах вдоль русел рек, но по мере освоения земель его естественная среда обитания исчезает, и Министерство окружающей среды определяет его как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Это ароматное растение, оно использовалось в Китае в качестве освежителя воздуха – например, в виде пакетов с растениями.



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Оминаэси (Патриния скабиозолистная, Patrínia scabiosifólia)

Растение подсемейства Валериановые семейства Жимолостные. Омина – старое слово, означающее красивую женщину. Смысл названия в том, что красота цветов затмевает даже женскую прелесть. Родственный вид отокоэси, от отоко, «мужчина», цветёт белыми цветами.



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Обана, или сусуки (мискантус китайский, Miscanthus sinensis)

Семейство Злаки. Это растение широко распространено на природных лугах в Восточной Азии. Традиционное украшение во время любования луной в середине осени.



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Надэсико (гвоздика, Diánthus)

Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae). Растение широко распространено в северном полушарии. В середине периода Хэйан (794-1192) Сэй Сёнагон написала в «Записках у изголовья»: «Из луговых цветов первой назову гвоздику. Китайская, бесспорно, хороша, но и простая японская гвоздика тоже прекрасна» (пер. В. Маркова). Слово «Ямато надэсико» используется для восхваления скромности и изящества японских женщин. Японская женская футбольная команда Nadeshiko Japan прославилась на мировом уровне.



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