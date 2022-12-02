Восторг болельщиков в Дохе: команда Японии победила Испанию и попадает в 1/8 финала

Восторг болельщиков в Дохе: команда Японии победила Испанию и попадает в 1/8 финалаСпорт
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1 ноября Японская федерация футбола объявила окончательный список 26 членов мужской сборной Японии по футболу, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Японская сборная Samurai Blue принимает участие в этом турнире уже седьмой раз подряд, в этот раз он начался 20 ноября. Япония (24-е место в международной лиге) находилась в группе E, где собрались сильные игроки.
Команда начала игры 23 ноября против четырёхкратного чемпиона, Германии, занимающей одиннадцатое место. Затем 27 ноября она встретится с Коста-Рикой, занявшей тридцать первое место, и с Испанией, занявшей седьмое место, 1 декабря (2 декабря в Японии).
Несмотря на то, что Япония находится в группе с более сильными сборными Германии и Испании, она стремится выйти в плей-офф в третий раз подряд в надежде впервые выйти в четвертьфинал
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Расписание матчей сборной Японии на ЧМ-2022
Групповой этап (Группа E)
|Японское время
|Противник
|1 матч
|23.11 22:00
|Япония побеждает Германию 2-1
|2 матч
|27.11 19:00
|Коста-Рика выигрывает 0-1
|3 матч
|2/12 4:00
|Победа в матче с Испанией 2:1
Плей-офф
|Японское время
|Противник
|1/8 финала
|06.12 00:00
|Хорватия (Группа F-2)
|Четвертьфиналы
|10.12 00:00
|Победители G-1 и H-2
|11.12 00:00
|Победители H-1 и G-2
|Полуфиналы
|14.12 04:00
|Победители A1/B2 и C1/D2
|15.12 04:00
|Победители B1/A2 и D1/C2
|Плей-офф за 3 место
|18.12 00:00
|Финал
|19.12 00:00
Сборная Японии на ЧМ-2022
Тренер
Мориясу Хадзимэ
Дата рождения: 23 августа 1968 г.
Послужной список
2012-2017: Sanfrecce Hiroshima
2017: сборная Японии до 20 лет
2018: сборная Японии до 23 лет
2018 до настоящего времени: сборная Японии
Вратари
Кавасима Эйдзи
Дата рождения: 20 марта 1983 г.
Рост: 185 см.
95 матчей / 104 пропущенных мяча
Клуб: RC Strasbourg Alsace (Франция)
Гонда Сюити
Дата рождения: 3 марта 1989 г.
Рост: 187 см
33 матча / пропущено 14 голов
Клуб: Shimizu S-Pulse
Шмидт Даниэль
Дата рождения: 3 февраля 1992 г.
Рост: 197 см
11 матчей / 8 пропущенных голов
Клуб: Sint-Truiden VV (Бельгия)
Защитники
Нагатомо Юто
Дата рождения: 12 сентября 1986 г.
Рост: 170 см
137 матчей/4 гола
Клуб: FC Tokyo
Ёсида Мая
Дата рождения: 24 августа 1988 г.
Рост: 189 см
121 матч/12 голов
Клуб: FC Schalke 04 (Германия)
Сакаи Хироки
Дата рождения: 12 апреля 1990 г.
Рост: 183 см
71 игра/1 гол
Клуб: Urawa Reds
Танигути Сёго
Дата рождения: 15 июля 1991 г.
Рост: 183 см
13 игр/0 голов
Клуб: Kawasaki Frontale
Яманэ Мики
Дата рождения: 22 декабря 1993 г.
Рост: 178 см
14 игр/2 гола
Клуб: Kawasaki Frontale
Итакура Ко
Дата рождения: 27 января 1997 г.
Рост: 186 см
12 игр/1 гол
Клуб: Borussia Dortmund (Германия)
Томиясу Такэхиро
Дата рождения: 5 ноября 1998 г.
Рост: 187 см
29 игр/1 гол
Клуб: Arsenal (Англия)
Ито Хироки
Дата рождения: 12 мая 1999 г.
Рост: 186 см
5 игр/0 голов
Клуб: VfB Stuttgart (Германия)
Полузащитники / нападающие
Сибасаки Гаку
Дата рождения: 28 мая 1992 г.
Рост: 175 см
59 игр/3 гола
Клуб: CD Leganés (Испания)
Эндо Ватару
Дата рождения: 9 февраля 1993 г.
Рост: 178 см
43 матча / 2 гола
Клуб: Vfb Stuttgart (Германия)
Ито Дзюнъя
Дата рождения: 9 марта 1993 г.
Рост: 176 см.
38 игр / 9 голов
Клуб: Stade de Reims (Франция)
Асано Такума
Дата рождения: 10 ноября 1994 г.
Рост: 173 см.
36 игр / 7 голов
Клуб: VfL Bochum (Германия)
Минамино Такуми
Дата рождения: 16 января 1995 г.
Рост: 174 см
43 матча / 17 голов
Клуб: AS Monaco (Франция)
Морита Хидэмаса
Дата рождения: 10 мая 1995 г.
Рост: 177 см
17 игр/2 гола
Клуб: Sporting CP (Португалия)
Камада Дайти
Дата рождения: 5 августа 1996 г.
Рост: 180 см
21 матч/6 голов
Клуб: Eintracht Frankfurt (Германия)
Сома Юки
Дата рождения: 25 февраля 1997 г.
Рост: 166 см
7 игр/3 гола
Клуб: Nagoya Grampus
Митома Каору
Дата рождения: 20 мая 1997 г.
Рост: 178 см
9 матчей/5 голов
Клуб: Brighton & Hove Albion (Англия)
Маэда Дайдзэн
Дата рождения: 20 октября 1997 г.
Рост: 173 см.
8 игр/1 гол
Клуб: Celtic FC (Шотландия)
Доан Рицу
Дата рождения: 16 июня 1998 г.
Рост: 172 см
28 игр/3 гола
Клуб: SC Freiburg (Германия)
Уэда Аясэ
Дата рождения: 28 августа 1998 г.
Рост: 182 см
10 игр/0 голов
Клуб: Cercle Brugge KSV (Бельгия)
Танака Ао
Дата рождения: 10 сентября 1998 г.
Рост: 180 см
14 матчей/2 гола
Клуб: Fortuna Düsseldorf 1895 (Германия)
Матино Сюто
Дата рождения: 30 сентября 1999 г.
Рост: 185 см
4 матча за сборную / 3 гола
Клуб: Shōnan Bellmare
Кубо Такэфуса
Дата рождения: 4 июня 2001 г.
Рост: 173 см
19 игр/1 гол
Клуб: Real Sociedad (Испания)
Фотографии предоставлены Японской федерацией футбола