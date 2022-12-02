Восторг болельщиков в Дохе: команда Японии победила Испанию и попадает в 1/8 финала

На турнире чемпионата мира по футболу в Катаре Япония вырвалась вперёд, обыграв Испанию со счётом 2:1 в финальном матче группы E первой лиги, который состоялся на международном стадионе «Халифа» в Дохе 1 декабря. С 2 победами, 1 поражением и 6 очками они вырвались вперёд в группе, выйдя в 1/8 финала турнира в четвёртый раз подряд.

1 ноября Японская федерация футбола объявила окончательный список 26 членов мужской сборной Японии по футболу, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Японская сборная Samurai Blue принимает участие в этом турнире уже седьмой раз подряд, в этот раз он начался 20 ноября. Япония (24-е место в международной лиге) находилась в группе E, где собрались сильные игроки.

Команда начала игры 23 ноября против четырёхкратного чемпиона, Германии, занимающей одиннадцатое место. Затем 27 ноября она встретится с Коста-Рикой, занявшей тридцать первое место, и с Испанией, занявшей седьмое место, 1 декабря (2 декабря в Японии).

Несмотря на то, что Япония находится в группе с более сильными сборными Германии и Испании, она стремится выйти в плей-офф в третий раз подряд в надежде впервые выйти в четвертьфинал

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Расписание матчей сборной Японии на ЧМ-2022

Групповой этап (Группа E)

Японское время Противник 1 матч 23.11 22:00 Япония побеждает Германию 2-1 2 матч 27.11 19:00 Коста-Рика выигрывает 0-1 3 матч 2/12 4:00 Победа в матче с Испанией 2:1

Плей-офф

Японское время Противник 1/8 финала 06.12 00:00 Хорватия (Группа F-2) Четвертьфиналы 10.12 00:00 Победители G-1 и H-2 11.12 00:00 Победители H-1 и G-2 Полуфиналы 14.12 04:00 Победители A1/B2 и C1/D2 15.12 04:00 Победители B1/A2 и D1/C2 Плей-офф за 3 место 18.12 00:00 Финал 19.12 00:00

Сборная Японии на ЧМ-2022

Тренер

Мориясу Хадзимэ

Дата рождения: 23 августа 1968 г.

Послужной список

2012-2017: Sanfrecce Hiroshima

2017: сборная Японии до 20 лет

2018: сборная Японии до 23 лет

2018 до настоящего времени: сборная Японии

Вратари

Кавасима Эйдзи

Дата рождения: 20 марта 1983 г.

Рост: 185 см.

95 матчей / 104 пропущенных мяча

Клуб: RC Strasbourg Alsace (Франция)

Гонда Сюити

Дата рождения: 3 марта 1989 г.

Рост: 187 см

33 матча / пропущено 14 голов

Клуб: Shimizu S-Pulse

Шмидт Даниэль

Дата рождения: 3 февраля 1992 г.

Рост: 197 см

11 матчей / 8 пропущенных голов

Клуб: Sint-Truiden VV (Бельгия)

Защитники

Нагатомо Юто

Дата рождения: 12 сентября 1986 г.

Рост: 170 см

137 матчей/4 гола

Клуб: FC Tokyo

Ёсида Мая

Дата рождения: 24 августа 1988 г.

Рост: 189 см

121 матч/12 голов

Клуб: FC Schalke 04 (Германия)

Сакаи Хироки

Дата рождения: 12 апреля 1990 г.

Рост: 183 см

71 игра/1 гол

Клуб: Urawa Reds

Танигути Сёго

Дата рождения: 15 июля 1991 г.

Рост: 183 см

13 игр/0 голов

Клуб: Kawasaki Frontale

Яманэ Мики

Дата рождения: 22 декабря 1993 г.

Рост: 178 см

14 игр/2 гола

Клуб: Kawasaki Frontale

Итакура Ко

Дата рождения: 27 января 1997 г.

Рост: 186 см

12 игр/1 гол

Клуб: Borussia Dortmund (Германия)

Томиясу Такэхиро

Дата рождения: 5 ноября 1998 г.

Рост: 187 см

29 игр/1 гол

Клуб: Arsenal (Англия)

Ито Хироки

Дата рождения: 12 мая 1999 г.

Рост: 186 см

5 игр/0 голов

Клуб: VfB Stuttgart (Германия)

Полузащитники / нападающие

Сибасаки Гаку

Дата рождения: 28 мая 1992 г.

Рост: 175 см

59 игр/3 гола

Клуб: CD Leganés (Испания)

Эндо Ватару

Дата рождения: 9 февраля 1993 г.

Рост: 178 см

43 матча / 2 гола

Клуб: Vfb Stuttgart (Германия)

Ито Дзюнъя

Дата рождения: 9 марта 1993 г.

Рост: 176 см.

38 игр / 9 голов

Клуб: Stade de Reims (Франция)

Асано Такума

Дата рождения: 10 ноября 1994 г.

Рост: 173 см.

36 игр / 7 голов

Клуб: VfL Bochum (Германия)

Минамино Такуми

Дата рождения: 16 января 1995 г.

Рост: 174 см

43 матча / 17 голов

Клуб: AS Monaco (Франция)

Морита Хидэмаса

Дата рождения: 10 мая 1995 г.

Рост: 177 см

17 игр/2 гола

Клуб: Sporting CP (Португалия)

Камада Дайти

Дата рождения: 5 августа 1996 г.

Рост: 180 см

21 матч/6 голов

Клуб: Eintracht Frankfurt (Германия)

Сома Юки

Дата рождения: 25 февраля 1997 г.

Рост: 166 см

7 игр/3 гола

Клуб: Nagoya Grampus

Митома Каору

Дата рождения: 20 мая 1997 г.

Рост: 178 см

9 матчей/5 голов

Клуб: Brighton & Hove Albion (Англия)

Маэда Дайдзэн

Дата рождения: 20 октября 1997 г.

Рост: 173 см.

8 игр/1 гол

Клуб: Celtic FC (Шотландия)

Доан Рицу

Дата рождения: 16 июня 1998 г.

Рост: 172 см

28 игр/3 гола

Клуб: SC Freiburg (Германия)

Уэда Аясэ

Дата рождения: 28 августа 1998 г.

Рост: 182 см

10 игр/0 голов

Клуб: Cercle Brugge KSV (Бельгия)

Танака Ао

Дата рождения: 10 сентября 1998 г.

Рост: 180 см

14 матчей/2 гола

Клуб: Fortuna Düsseldorf 1895 (Германия)

Матино Сюто

Дата рождения: 30 сентября 1999 г.

Рост: 185 см

4 матча за сборную / 3 гола

Клуб: Shōnan Bellmare

Кубо Такэфуса

Дата рождения: 4 июня 2001 г.

Рост: 173 см

19 игр/1 гол

Клуб: Real Sociedad (Испания)

Фотографии предоставлены Японской федерацией футбола

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