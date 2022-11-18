Сигареты, костры и обогреватели: основные причины пожаров в Японии

Согласно статистическим данным о пожарах за 2021 год, недавно опубликованным Агентством по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, в Японии за год произошло 35 222 пожара, а общее количество погибших из-за них составило 1417 человек. Пожары причинили ущерб на 104,2 миллиарда йен.

В среднем в Японии за 2021 год в сутки случалось 96 пожаров, по одному возгоранию каждые 15 минут. По типам пожаров было 19 549 пожаров в зданиях, 1227 лесных пожаров, 3512 пожаров транспортных средств, 63 пожара на кораблях, в самолётах пожаров не было, и ещё 10 871 пожаров не вошло в перечисленные типы.

Если исключить из 1058 погибших тех, кто совершил самоубийство через поджог, в результате пожаров в домах погибло 966 человек. Из них 716 человек (74,1%) были в возрасте 65 лет и старше.

Наибольшее количество пожаров происходило (в порядке наибольшего числа) в феврале, апреле, январе, марте и декабре, то есть мы можем видеть, что количество пожаров резко возрастает в конце и начале года. Считается, что большое количество пожаров ранней весной бывает из-за сухости воздуха и особенно сильных ветров в это время года.

Из общего числа в 35 222 пожаров наиболее частыми их причинами были сигареты (3042, 8,6%), костры (2764, 7,8%), обогреватели (2678, 7,6%), поджоги (2333, 6,6%), далее идут неполадки электрооборудования (1816, 5,2%). В случае пожаров в жилых зданиях наиболее распространённой причиной были обогреватели, за ними следовали сигареты, кухонные плиты, поджоги, неполадки электропроводки и электрооборудование.

Последние десять лет и общее количество пожаров, и количество погибших снижается, однако число погибших от пожаров в домах (без учёта самоубийств в результате поджогов и т. п.) стабилизировалось на уровне 900-1000 человек.

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