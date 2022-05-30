Япония предоставит Украине средства пожаротушения
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Токио (Jiji Press) -- 27 мая Министерство внутренних дел Японии заявило о передаче Украине на безвозмездной основе средств пожаротушения и спутниковых мобильных телефонов в ответ на запрос украинского правительства.
Благодаря сотрудничеству с Пожарной службой Токио и пожарными службами 20 крупных городов, определенных правительственным указом, а также частными организациями и компаниями, Министерство смогло выделить Украине огнестойкую экипировку для пожарных, гидравлические домкраты и носилки.
Япония надеется, что эти поставки будут использованы для тушения пожаров и проведения спасательных операций в Украине, пострадавшей от нападения России.
В рамках официальной японской программы содействия развитию товары будут отправлены в центр доставки гуманитарной помощи в Польше, которая граничит с Украиной, через Управление ООН по обслуживанию проектов (УОП ООН). Ожидается, что доставка грузов по воздуху начнется к концу этого месяца.
«В Украине пожарные и другие специалисты прилагают все усилия, чтобы защитить жизни и имущество своих соотечественников», - заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Японии Канэко Ясуси. «Мы надеемся, что наши гуманитарные поставки помогут им в выполнении их задач».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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