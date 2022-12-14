Химари, Аой и Наги: самые популярные детские имена в Японии в 2022 году

Химари, Аой и Наги: самые популярные детские имена в Японии в 2022 годуОбщество
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Ежегодный опрос, проводимый страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance, выявил самые популярные имена среди младенцев, родившихся в Японии в 2022 году. У имён, которые записываются иероглифами, часто может быть несколько разных прочтений, и здесь мы приводим самые распространённые из них. Самым популярным именем для девочек было 陽葵 (Химари, Хината или Хина), вызывающее радостные ассоциации с солнцем и подсолнухами (向日葵; химавари).
На первом месте у мальчиков оказалось сразу два имени – 蒼 (Аой, Со или Ао) и 凪 (Наги или Нагиса), это последнее имя, ранее занимавшее 45-е место, впервые поднялось на первую строку рейтинга. Кандзи 蒼 может означать «синий» или «зелёный», оно ассоциируется с океанскими волнами или небом. Иероглиф 凪 означает «спокойствие» или «затишье», когда стихает ветер.
В ходе опроса выявили также самые популярные имена по их чтениям. Среди мальчиков четырнадцатый год подряд лидирует имя Харуто, а у девочек имя Эма впервые заняло первое место.
Опрос проводился в 34-й раз. В 2022 году результаты основаны на именах 8561 девочки и 8952 мальчика, взятых из данных компании о страхователях по состоянию на сентябрь 2022 года.
Самые популярные имена новорожденных девочек в Японии (кандзи)
|2022
|2021
|Кандзи (основные чтения) или азбука кана
|1
|2
|陽葵 (Химари, Хината, Хина)
|2
|3
|凛 (Рин)
|3
|15
|詩 (Ута)
|4
|7
|陽菜 (Хина, Харуна)
|4
|12
|結菜 (Юина, Юна, Юна)
|6
|8
|杏 (Ан, Андзу)
|7
|4
|澪 (Мио, Рей)
|8
|6
|結愛 (Юа)
|9
|5
|芽依 (Мэй)
|9
|10
|莉子 (Рико)
|9
|18
|さくら (Сакура)
|9
|33
|咲茉 (Эма)
Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance
Самые популярные имена новорожденных мальчиков в Японии (кандзи)
|2022
|2021
|Кандзи (основные чтения)
|1
|3
|蒼 (Аой, Со, Ао)
|1
|45
|凪 (Наги, Нагиса)
|3
|1
|蓮 (Рэн)
|4
|2
|陽翔 (Харуто, Хинато)
|4
|3
|湊 (Минато)
|4
|9
|颯真 (Сома, Фума)
|4
|13
|碧 (Ао, Аой)
|8
|5
|樹 (Ицуки, Тацуки)
|9
|7
|大和 (Ямато)
|9
|7
|悠真 (Юма, Харума)
|9
|22
|暖 (Дэн, Хару)
Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance
Фотография к заголовку: PIXTA