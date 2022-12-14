Химари, Аой и Наги: самые популярные детские имена в Японии в 2022 году

Опрос, проведенный в Японии в 2022 году, выявил новых лидеров популярности среди имён, которыми назвали родившихся в этом году детей.

Ежегодный опрос, проводимый страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance, выявил самые популярные имена среди младенцев, родившихся в Японии в 2022 году. У имён, которые записываются иероглифами, часто может быть несколько разных прочтений, и здесь мы приводим самые распространённые из них. Самым популярным именем для девочек было 陽葵 (Химари, Хината или Хина), вызывающее радостные ассоциации с солнцем и подсолнухами (向日葵; химавари).

На первом месте у мальчиков оказалось сразу два имени – 蒼 (Аой, Со или Ао) и 凪 (Наги или Нагиса), это последнее имя, ранее занимавшее 45-е место, впервые поднялось на первую строку рейтинга. Кандзи 蒼 может означать «синий» или «зелёный», оно ассоциируется с океанскими волнами или небом. Иероглиф 凪 означает «спокойствие» или «затишье», когда стихает ветер.

В ходе опроса выявили также самые популярные имена по их чтениям. Среди мальчиков четырнадцатый год подряд лидирует имя Харуто, а у девочек имя Эма впервые заняло первое место.

Опрос проводился в 34-й раз. В 2022 году результаты основаны на именах 8561 девочки и 8952 мальчика, взятых из данных компании о страхователях по состоянию на сентябрь 2022 года.

Самые популярные имена новорожденных девочек в Японии (кандзи)

2022 2021 Кандзи (основные чтения) или азбука кана 1 2 陽葵 (Химари, Хината, Хина) 2 3 凛 (Рин) 3 15 詩 (Ута) 4 7 陽菜 (Хина, Харуна) 4 12 結菜 (Юина, Юна, Юна) 6 8 杏 (Ан, Андзу) 7 4 澪 (Мио, Рей) 8 6 結愛 (Юа) 9 5 芽依 (Мэй) 9 10 莉子 (Рико) 9 18 さくら (Сакура) 9 33 咲茉 (Эма)

Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance

Самые популярные имена новорожденных мальчиков в Японии (кандзи)

2022 2021 Кандзи (основные чтения) 1 3 蒼 (Аой, Со, Ао) 1 45 凪 (Наги, Нагиса) 3 1 蓮 (Рэн) 4 2 陽翔 (Харуто, Хинато) 4 3 湊 (Минато) 4 9 颯真 (Сома, Фума) 4 13 碧 (Ао, Аой) 8 5 樹 (Ицуки, Тацуки) 9 7 大和 (Ямато) 9 7 悠真 (Юма, Харума) 9 22 暖 (Дэн, Хару)

Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме