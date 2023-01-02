Основы сервировки: что полезно знать при подаче японских блюд

Если вы остановились в японской гостинице и собрались позавтракать, но не знаете, как правильно расположить на подносе блюда, которые вы берёте со «шведского стола», полезно запомнить несколько правил.

Основной принцип японской кухни – «один суп и три блюда», то есть вам нужно выбрать суп мисо или другой суп, рис и два гарнира. Это несложно, однако не все хорошо помнят, как расставить чашки и тарелки на подносе в правильном порядке.

На самом деле сервировка японской еды очень рациональна. Можно, конечно, обойтись и без этого знания, но если это запомнить, вы сразу поймёте смысл расстановки.

Палочки для еды берут в правую руку, рис размещают слева так, чтобы можно было взять чашку с рисом в левую руку без лишних движений. Чашка с горячим супом располагается на ближней к вам стороне, чтобы ее можно было легко взять. Поскольку слева находится чашка с рисом, суп ставят справа. Основное блюдо находится справа у дальней стороны. Поскольку тарелку с основным блюдом в руку обычно не берут, к ней можно дотягиваться палочками, которые держите в правой руке. Тушёные блюда нимоно или другие гарниры находятся слева в ближней части. Салаты аэмоно и охитаси располагают в центре подноса с левой стороны. Соленья ко-но моно (они выходят за рамки принципа «один суп и три блюда») ставят на свободное место – например, между рисом и супом.

Чай или воду ставят с правой стороны там, где проще взять чашку в руку.

Как правильно есть поданную целиком рыбу

Приготовленную целиком рыбу кладите брюшком к себе так, чтобы голова была слева, а хвост справа. Согласно одной из теорий, рис традиционно размещают слева и рыбу кладут к левой стороне головой из-за древнего японского представления о превосходстве левой стороны – например, Левый министр при дворе занимал более высокое положение, чем Правый. Однако в первую очередь важно то, что расположенную так рыбу удобнее есть, пользуясь правой рукой.

Рыбу начинают разделывать от места за её головой, продвигаясь к хвосту. Дурным тоном считается переворачивать рыбу после того, как съели её верхнюю половину – следует использовать палочки для еды, чтобы удалить кости, слегка удерживая голову левой рукой, и потом съесть оставшуюся половину. После еды позвоночник, голова и хвост аккуратно укладываются на дальнюю часть тарелки.

Кстати, филе лосося, угольной рыбы (гинтара, «серебряная треска») и других рыб обычно подают, располагая широкую сторону слева, кожей к дальней стороне.

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