Три года с момента выявления первого случая COVID-19 в Японии: общее количество инфицированных составило 31 миллион человек

Три года с момента выявления первого случая COVID-19 в Японии: общее количество инфицированных составило 31 миллион человекОбщество Здоровье
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После 15 января 2020 года, когда в Японии был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом (объявлено Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения 16 января), прошло уже три года.
Первый период распространения инфекции, получивший название «1-я волна инфекций», начался в апреле-мае 2020 года. Тогда число инфицированных за сутки достигло пика в 516 человек (16 апреля). Это удивительно маленькие цифры, если оценивать их сейчас, – тогда в Японии коронавируса очень опасались, и городская жизнь затихла.
После этого один за другим стали появляться мутантные штаммы, их распространение вызывало новые эпидемические волны, которые приходили и уходили. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на 2020 год, были отложены на год и прошли летом 2021 года, в разгар волны распространения варианта дельта, и стали первыми Играми в истории, проходившими без зрителей. В конце ноября 2021 года в Японию попал высокозаразный штамм омикрон. Возникали его варианты BA.1, BA.2, BA.5, обладавшие способностью обходить иммунитет и приводившие к распространению инфекции. Летом 2022 года прошла 7-я волна инфекции, и 19 августа было зафиксировано рекордное число выявленных заражений за день – 261 943 случая.
Хотя штамм омикрон очень заразен, считается, что он несёт малый риск тяжёлого течения болезни, и правительство намерено пересмотреть классификацию инфекционных заболеваний в Законе об инфекционных заболеваниях, переведя новый коронавирус в категорию 5, ту же, что и сезонный грипп. Однако по мере увеличения числа инфицированных возможно увеличение числа пожилых пациентов с высоким риском развития тяжёлых симптомов, 11 января 2023 года число смертей в день впервые превысило 500 человек.
Хроника связанных с новым коронавирусом событий
|2020 год
|15 января
|Выявлено заражение у китайца, проживающего в японской префектуре Канагава, который вернулся из провинции Хубэй в Китае (первый выявленный случай в Японии)
|13 февраля
|Первая смерть от нового коронавируса в Японии
|11 марта
|Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляет о пандемии COVID-19
|24 марта
|Объявление о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
|27 марта
|Премьер-министр Абэ Синдзо призывает к временному закрытию школ по всей стране
|7 апреля
|Первое объявление чрезвычайной ситуации в семи префектурах: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока
|19 июня
|Турнир по профессиональному бейсболу стартует без зрителей
|11 июня
|В Токио отменено предупреждение Tokyo Alert (кол-во заражений в столице снизилось до уровня ниже 22 случаев в день)
|2021 год
|8 января
|Второе объявление чрезвычайной ситуации
|17 февраля
|Начало вакцинации медицинских работников, их вакцинировали в первую очередь
|20 марта
|Отказ от приёма иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио
|23 июля
|Олимпиада в Токио открылась без зрителей
|30 сентября
|Отмена объявления четвёртой (последней на данный момент) чрезвычайной ситуации
|30 ноября
|В Японии впервые обнаружен штамм омикрон
|2022 год
|14 июля
|Совокупное число инфицированных в Японии превысило 10 миллионов человек
|19 августа
|Пик 7-й волны заражений, количество выявленных за сутки заражений достигло рекордного до сих пор уровня в 261 943 случая
|9 сентября
|Общее число инфицированных за время эпидемии в Японии превысило 20 миллионов
|26 сентября
|Упрощение официального определения общего числа инфицированных
|11 октября
|Значительное ослабление пограничных ограничительных мер
|2023 год
|6 января
|Общее число инфицированных за время эпидемии в Японии превысило 30 миллионов
|11 января
|Ежедневное число умерших впервые превысило 500 человек
Фотография к заголовку: PIXTA