Три года с момента выявления первого случая COVID-19 в Японии: общее количество инфицированных составило 31 миллион человек

15 января 2020 года в Японии был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом. Таинственная инфекционная болезнь напугала весь мир и вызвала широкие ограничения в повседневной жизни. С тех пор прошло уже три года, и хотя инфекция всё ещё распространяется, отменены почти все ограничения на передвижение. Мы вступили в эпоху сосуществования с коронавирусом.

После 15 января 2020 года, когда в Японии был выявлен первый случай заражения новым коронавирусом (объявлено Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения 16 января), прошло уже три года.

Первый период распространения инфекции, получивший название «1-я волна инфекций», начался в апреле-мае 2020 года. Тогда число инфицированных за сутки достигло пика в 516 человек (16 апреля). Это удивительно маленькие цифры, если оценивать их сейчас, – тогда в Японии коронавируса очень опасались, и городская жизнь затихла.

После этого один за другим стали появляться мутантные штаммы, их распространение вызывало новые эпидемические волны, которые приходили и уходили. Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на 2020 год, были отложены на год и прошли летом 2021 года, в разгар волны распространения варианта дельта, и стали первыми Играми в истории, проходившими без зрителей. В конце ноября 2021 года в Японию попал высокозаразный штамм омикрон. Возникали его варианты BA.1, BA.2, BA.5, обладавшие способностью обходить иммунитет и приводившие к распространению инфекции. Летом 2022 года прошла 7-я волна инфекции, и 19 августа было зафиксировано рекордное число выявленных заражений за день – 261 943 случая.

Хотя штамм омикрон очень заразен, считается, что он несёт малый риск тяжёлого течения болезни, и правительство намерено пересмотреть классификацию инфекционных заболеваний в Законе об инфекционных заболеваниях, переведя новый коронавирус в категорию 5, ту же, что и сезонный грипп. Однако по мере увеличения числа инфицированных возможно увеличение числа пожилых пациентов с высоким риском развития тяжёлых симптомов, 11 января 2023 года число смертей в день впервые превысило 500 человек.

Хроника связанных с новым коронавирусом событий

2020 год 15 января Выявлено заражение у китайца, проживающего в японской префектуре Канагава, который вернулся из провинции Хубэй в Китае (первый выявленный случай в Японии) 13 февраля Первая смерть от нового коронавируса в Японии 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляет о пандемии COVID-19 24 марта Объявление о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 27 марта Премьер-министр Абэ Синдзо призывает к временному закрытию школ по всей стране 7 апреля Первое объявление чрезвычайной ситуации в семи префектурах: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго и Фукуока 19 июня Турнир по профессиональному бейсболу стартует без зрителей 11 июня В Токио отменено предупреждение Tokyo Alert (кол-во заражений в столице снизилось до уровня ниже 22 случаев в день) 2021 год 8 января Второе объявление чрезвычайной ситуации 17 февраля Начало вакцинации медицинских работников, их вакцинировали в первую очередь 20 марта Отказ от приёма иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио 23 июля Олимпиада в Токио открылась без зрителей 30 сентября Отмена объявления четвёртой (последней на данный момент) чрезвычайной ситуации 30 ноября В Японии впервые обнаружен штамм омикрон 2022 год 14 июля Совокупное число инфицированных в Японии превысило 10 миллионов человек 19 августа Пик 7-й волны заражений, количество выявленных за сутки заражений достигло рекордного до сих пор уровня в 261 943 случая 9 сентября Общее число инфицированных за время эпидемии в Японии превысило 20 миллионов 26 сентября Упрощение официального определения общего числа инфицированных 11 октября Значительное ослабление пограничных ограничительных мер 2023 год 6 января Общее число инфицированных за время эпидемии в Японии превысило 30 миллионов 11 января Ежедневное число умерших впервые превысило 500 человек

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