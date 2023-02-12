Частота сильных дождей за 40 лет увеличилась примерно в два раза: исследование Метеорологического агентства Японии

Из-за изменения климата в последние годы неуклонно растёт количество необычайно сильных дождей и экстремально жарких дней.

Японское метеорологическое агентство недавно добавило данные за 2022 год, касающиеся изменений климата с течением времени – учащения проливных дождей и чрезвычайно жаркх дней, опубликовав их на своём вебсайте. Согласно отчёту, по сравнению с 1980 годом частота сильных дождей, наблюдаемая в последние 10 лет, увеличилась примерно вдвое.

Агентство собрало и проанализировало данные о количестве сильных дождей, таких как 80 мм осадков и более в час, 150 мм и более осадков в течение 3 часов, 300 мм и более за сутки с 1976 по 2022 год. Такие изменения, согласно отчёту, могут быть связаны с глобальным потеплением.

Если посмотреть на количество ежегодных случаев осадков в 150 мм и более за 3 часа по всей стране (в 1300 точках наблюдения системы «Амэдасу» агентства), среднегодовое количество случаев за последние 10 лет с 2013 до 2022 гг. составило около 34. За первые 10 лет статистического периода (1976-1985) регистрировалось около 19 случаев, то есть наблюдается рост в 1,8 раза.

Кроме того, годовое количество случаев осадков в 100 мм и более за час увеличилось в 2 раза, а число случаев осадков в 400 мм и более за сутки выросло в 1,9 раза.

При анализе данных о чрезвычайно жарких днях (максимальная дневная температура 35 градусов или выше) в 13 разных точках, где влияние урбанизации относительно невелико и где проводились долгосрочные наблюдения, среднегодовое количество таких дней за последние 30 лет (1993-2022) составляло около 2,7. За первые 30 лет периода наблюдений (1910-1939) этот показатель был на уровне 0,8, то есть увеличился в 3,5 раза.

Среднегодовое количество «дней середины лета» (максимальная дневная температура 30°C или выше) за последние 30 лет (1993-2022) в 13 точках составляет около 42. По сравнению с примерно 35 днями за первые 30 лет (1910-1939) оно увеличилось в 1,2 раза.

Фотография к заголовку: Река Могами (на переднем плане), вздувшаяся из-за сильного дождя 4 августа 2022 года, в городе Сагаэ, префектура Ямагата (Jiji Press)

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