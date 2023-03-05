«Последние записи»: как пожилые люди в Японии готовятся к смерти

«Последние записи»: как пожилые люди в Японии готовятся к смертиОбщество
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Исследовательская компания Nihon Trend Research совместно с похоронной компанией Saihokaku провела опрос 1000 мужчин и женщин по всей стране, в ходе которого выяснили, что более половины людей старше 50 лет знали о «последних записях», а среди людей старше 75 лет об этом способе подготовки к смерти знало 66,5%.
Однако при этом лишь немногие люди действительно подготовили такие записи – 8% людей в возрасте 50-59 лет, 10,7% в возрасте 60-69 лет, 22,5% в возрасте от 70 до 74 лет и 23,3% в возрасте 75 лет и старше. Тем, кто сделал записи, задали вопрос о причинах. Они в том числе отвечали: «Мать тщательно подготовилась к смерти, и когда она, записи очень помогли», «Затем, чтобы после моей смерти не слишком обременять семью разными заботами».
Чаще всего «последние записи» упоминали «имущество/активы» (83,7%), далее следуют «похороны/могила» (68,2%) и «наследство/завещание» (51,9%).
Более подробно детали опроса опубликованы на сайте Japan Trend Research
Фотография к заголовку: PIXTA
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