«Последние записи»: как пожилые люди в Японии готовятся к смерти

В Японии в рамках сюкацу, то есть деятельности по подготовке к собственной смерти, в последнее время привлекает внимание такой элемент, как «последние записи», которые могут облегчить семье проведение похорон и связанных со смертью действий. Однако эта практика ещё не получила достаточного распространения.

Исследовательская компания Nihon Trend Research совместно с похоронной компанией Saihokaku провела опрос 1000 мужчин и женщин по всей стране, в ходе которого выяснили, что более половины людей старше 50 лет знали о «последних записях», а среди людей старше 75 лет об этом способе подготовки к смерти знало 66,5%.

Однако при этом лишь немногие люди действительно подготовили такие записи – 8% людей в возрасте 50-59 лет, 10,7% в возрасте 60-69 лет, 22,5% в возрасте от 70 до 74 лет и 23,3% в возрасте 75 лет и старше. Тем, кто сделал записи, задали вопрос о причинах. Они в том числе отвечали: «Мать тщательно подготовилась к смерти, и когда она, записи очень помогли», «Затем, чтобы после моей смерти не слишком обременять семью разными заботами».

Чаще всего «последние записи» упоминали «имущество/активы» (83,7%), далее следуют «похороны/могила» (68,2%) и «наследство/завещание» (51,9%).

Более подробно детали опроса опубликованы на сайте Japan Trend Research

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