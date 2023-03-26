В Японии десятилетняя выживаемость при онкологических заболеваниях составила 53,3%Здоровье
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Национальный центр исследования рака сообщает, что 10-летняя выживаемость пациентов с диагностированными в 2010 году онкологическими заболеваниями составила 53,3%. В этом исследовании учитывалась т. н. «чистая выживаемость», из-за чего этот показатель ниже, чем в предыдущих исследованиях, где учитывалась «относительная выживаемость», но налицо общая тенденция к увеличению количества выживших.
В общей сложности у 340 000 человек был поставлен диагноз в специализированных медицинских учреждениях по лечению рака по всей стране. Показатель выживаемости был рассчитан с исключением смертей по другим причинам. Наиболее высокая выживаемость была при раке предстательной железы (84,3%), за ним следовали рак молочной железы (83,1%) и рак матки (79,3%). Самым низким был уровень выживаемости при раке поджелудочной железы (5,4%).
Пятилетняя выживаемость для 940 000 человек, которым был поставлен диагноз в 2014 и 2015 годах, в целом составила 66,2%. По видам выживаемость была выше всего при раке предстательной железы (95,1%), раке молочной железы (91,6%), и ниже при раке поджелудочной железы (12,7%).
По данным 10-летней выживаемости по стадиям рака (стадия I – ранняя, болезнь прогрессирует по мере увеличения числа), мы можем увидеть важность раннего выявления и раннего лечения. Например, 10-летняя выживаемость при раке желудка составляет 6% для стадии IV и 77,7% для стадии I.
Фотография к заголовку: PIXTA
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