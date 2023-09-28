В Японии становится больше семей, где пожилым людям приходится ухаживать за пожилыми

В Японии становится больше семей, где пожилым людям приходится ухаживать за пожилымиОбщество
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В 63,5% домохозяйств Японии, где получает уход человек в возрасте от 65 лет, опекун также является пожилым человеком в возрасте не менее 65 лет. Такие данные содержатся в Комплексном обследовании условий жизни, проведенном Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения. Кроме того, в 35,7% таких домохозяйств и получатель медицинской помощи, и предоставляющий её имеют возраст 75 лет и старше, что является рекордным показателем в истории.
К 2025 году всё поколение бэби-бума в Японии (родившиеся с 1947 по 1949 год) перейдёт возрастной порог 75 лет, и ожидается, что доля пожилых людей, осуществляющих уход за пожилыми, продолжит расти из-за общей нехватки рабочих рук в условиях снижения рождаемости и старения населения Японии.
В Японии люди старше 65 лет и старше живут в 27,5 миллиона домохозяйств, это более половины от всех 54,3 миллиона домохозяйств. Анализ изменений в домохозяйствах с 1986 года, когда впервые было проведено «Комплексное обследование условий жизни», показывает, что общий рост числа таких домохозяйств частично обусловлен увеличением числа домохозяйств, состоящих из одного пожилого человека или пары пожилых людей.
Фотография к заголовку: PIXTA
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