Почему японские компании при переименовании убирают слово «Япония»? В 2022 году переименовали 19 217 компаний, выросло количество названий с использованием катаканы

Изменение торговых марок отражает перемены в обществе. Увеличение числа «холдингов» и «групп» связано с ростом сделок по слияниям и поглощениям и интеграции управления для сохранения преемственности бизнеса. А почему так много компаний исключают слова «Япония» и Japan из названий своих компаний?

Исследовательская компания Tokyo Shoko Research проанализировала базу данных японских фирм, включающую 3,85 млн компаний (включая фонды и другие организации), и обнаружила, что в 2022 финансовом году свои торговые названия изменили 19 217 компаний, или 0,4% от общего числа.

Из 19 217 компаний, изменивших свои торговые наименования, у 1966 компаний сменился представительный директор, у 17 251 компании руководство осталось прежним. Из всех компаний, сменивших представительного директора, название изменили 2,5% компаний, что на 2,1 процентных пункта выше, чем средний показатель в 0,4%. Создаётся впечатление, что многие компании используют смену представителей как возможность разработать новую политику управления и изменить торговое название, чтобы способствовать ребрендингу.

Когда мы подсчитали увеличение или уменьшение количества слов в новых и старых торговых наименованиях 19 217 компаний, сменивших наименования, 107 из них включили слово «холдинг» (увеличение со 193 до 300 компаний) и 59 – «группа» (с 66 до 125). Выросло количество слияний и поглощений и случаев интеграции управления для расширения бизнеса, диверсификации управления и преемственности бизнеса, и количество фирм, которые работают над переходом на систему холдинговой компании или группы, похоже, увеличилось. Третье место заняло слово «технологический», 45 компаний (со 108 до 153 компаний), таких было много в сфере информационных коммуникаций и обрабатывающей промышленности. В рейтинге увеличения использования среди лидеров много слов, записанных катаканой или латиницей.

С другой стороны, чаще всего из названий исчезало слово «промышленный» (工業, когё:), оно ушло из названий 272 компаний (с 442 до 170 компаний). Во многих случаях строгие названия заменяют на более «дружелюбные», используя запись хираганой, катаканой и латиницей. На втором месте по сокращению – слово «Стоматология» (歯科, сика, 189 компаний), а на третьем месте оказались «Клиника» и «Больница» (クリニック, куриникку, 医院, иин, по 152 компании). Частные стоматологи и клиники переходят на корпоративное управление по таким причинам, как экономия на налогах и сохранение преемственности бизнеса, и растёт количество корпоративных названий, таких как «медицинская корпорация *».

Nissui (ニッスイ, ранее 日本水産, Nippon Suisan) и NSW (ранее 日本システムウエア, Nippon Systemware) реагируют на диверсификацию и глобализацию своего бизнеса. Многие компании убирают слово «Япония» из названия, чтобы не возникало впечатление, что они ориентируются только на внутренний японский рынок.

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