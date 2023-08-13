Страхование домашних животных в Японии: люди выбирают лучшее лечение для своих любимцев

Домашних животных люди воспринимают как членов семьи и хотят, чтобы они прожили долгую и здоровую жизнь. Животные, как и люди, могут получить травму или заболеть, и в наши дни, когда растёт продолжительность жизни людей и домашних любимцев, всё больше владельцев оформляют страховку для животных.

Компания по страхованию домашних животных FPC (город Фукуяма, префектура Хиросима) провела исследование сумм, затрачиваемых владельцев на страхование своих любимцев. Опрос охватил 1005 подписчиков, заключивших договора на страхование домашних животных для собак или кошек в возрасте от 0 до 4 лет.

На вопрос, почему они решили заключить договор страхования домашних животных, 55,3% ответили, что хотят выбрать адекватное лечение, если будет необходимость, а 35,9% – что хотят уменьшить бремя расходов на лечение. Кроме того, 4,0% респондентов в прошлом пришлось платить значительные суммы за услуги ветеринаров.

Ежемесячные страховые взносы по страхованию домашних животных составляют 2000-3000 йен» у 38,3% респондентов, затем следуют 1000-2000 йен (27,6%) и 3000-4000 йен (12,3%).

Большинство отвечающих, 51,1%, назвали размер страховых взносов «разумным». Похоже, что люди согласны брать на себя необходимые расходы, чтобы гарантировать, что их питомцы, являющиеся членами семьи, получат надлежащее лечение в случае чрезвычайной ситуации. С другой стороны, 8,3% не считают взносы соответствующими услугам, поясняя, что взносы слишком дороги по сравнению с покрытием страховки, или же что чувствуют, что выбрасывают деньги, поскольку неизвестно, будут ли когда-то использовать страховку.

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