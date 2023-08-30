Показатели науки и технологий 2023 г.: Япония опустилась на 13-е место в мире по цитируемости работ и заняла 5-е место по общему количеству статей

Япония занимает 13-е место в мире (среднее за 3 года с 2019 по 2021 гг.) по цитируемости статей в области естествознания, исследовательское содержание которых привлекает внимание. Двадцать лет назад она занимала 4-е место в мире, но с каждым годом её рейтинг снижается.

Согласно подготовленному Национальным институтом научно-технической политики Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий отчёту «Показатели науки и технологий 2023» о фактическом состоянии научно-технической деятельности в странах мира, по количеству цитирований, то есть по уровню международного внимания в области естественных наук, Япония с показателем 3767 опустилась на одну ступень и заняла 13-е место. Количество рецензируемых статей, входящих в топ 1% и привлекающих большое внимание, составляет 319, занимая 12-е место в мире. Среднегодовое количество статей составило 70 775, пятое место в мире.

Китай занял первое место в рейтинге «количество статей среди 10% лучших» (54 405). Второе место у США (36 208). Великобритания заняла третье место (8878), при этом США и Китай значительно опередили остальных. Китай занял первое место в мире по количеству статей и количеству публикаций, входящих в первый 1%.

Если посмотреть на баланс по областям исследований, то среди вошедших в «количество статей среди 10% лучших» в Японии доля физики, клинической медицины и химии выше, чем в других областях. Соединённые Штаты имеют высокие доли в клинической медицине, фундаментальных науках о жизни и физике, в то время как Китай имеет относительно высокие доли в материаловедении, химии и инженерии.

В таблице ниже показана динамика мирового рейтинга «количество статей среди 10% лучших». Япония входила в первую пятёрку среди стран мира до середины 2000-х годов, но с тех пор её рейтинг снизился, её обогнали не только Китай, но также Франция и Южная Корея.

Если посмотреть на другие показатели, то расходы Японии на исследовательскую деятельность составляют 18,1 триллиона йен, а число исследователей – 705 000 человек, она на третьем месте в мире после США и Китая. По числу семейств патентов (патентные заявки, поданные в двух и более странах) Япония остаётся на первом месте с глобальной долей 26% (среднее значение за 2015-2017 годы). По областям технологий семейств японских патентов особенно высока доля текстильных и бумажных машин, оптики и технологий обработки поверхностей и покрытий.

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