На расстоянии 10,8 млрд световых лет от Земли наблюдается сближение двух черных дыр
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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Группа исследователей из таких институтов, как Университет Тиба в Японии и Университет Иллинойса в США, объявила, что наблюдала пару сверхмассивных черных дыр, находящихся в непосредственной близости друг от друга.
При наблюдении с помощью космического телескопа Хаббл и других телескопов международная группа обнаружила, что две черные дыры, расположенные на расстоянии 10,8 миллиарда световых лет в направлении созвездия Близнецов, находятся на расстоянии всего около 10 000 световых лет друг от друга. Результаты были опубликованы в британском журнале Nature в четверг.
Ожидается, что примерно через 200 миллионов лет эти чёрные дыры будут связаны гравитацией и в конечном итоге сольются с соседними галактиками.
Учёные считают, что галактики и их чёрные дыры увеличиваются в размерах в результате повторяющихся процессов слияния. Сверхмассивные чёрные дыры выглядят излучающими свет из-за того, что окружающие их газ и пыль быстро вращаются и всасываются в них.
Поскольку было трудно различить две сверхмассивные черные дыры, расположенные близко друг к другу, исследователи могли наблюдать только чёрные дыры, расположенные относительно близко от Земли. Рассматриваемая пара чёрных дыр наблюдается в момент, когда Вселенной было около 3 миллиардов лет, и, по оценкам, каждая из них примерно в миллиард раз массивнее Солнца.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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