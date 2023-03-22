В образцах с астероида Рюгу найден «строительный блок жизни»

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Токио, 22 марта (Jiji Press). Исследовательская группа под руководством Японии объявила об открытии структурного элемента жизни в образцах, извлечённых японским зондом с астероида Рюгу.

Согласно результатам исследования, опубликованным 22 марта в британском журнале Nature Communications, группа, в которую входил Оба Ясухиро, доцент Института низкотемпературных исследований Университета Хоккайдо, обнаружила небольшое количество урацила, одного из четырёх азотистых оснований РНК.

Полученные данные «подкрепляют гипотезу о том, что компоненты жизни были занесены на Землю из космоса», – сказал Оба.

Группа также обнаружила ниацин (витамин B3), который играет ключевую роль в обмене веществ.

В образцах с Рюгу в ходе прошлых исследований были обнаружены различные типы аминокислот.

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