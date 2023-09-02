Летние приступы лени: виновата жара?

В жаркие летние дни люди добираются до работы уже уставшими, и это может сказываться на эффективности труда.

Уходящее лето было жарким, каждый день мы слышали предупреждения о возможности теплового удара и рекомендации воздерживаться от необязательных выходов на улицу, но после снятия коронавирусных ограничений всё больше компаний переходят от удалённой работы к гибридной системе, при которой вновь возникает необходимость посещать офис.

В ходе «Опроса о летнем стиле работы», проведенном Институтом труда (Job кэнкю) токийской компании Laibo с участием 743 человек в возрасте от 20 до 59 лет, на вопрос «Снижает ли летняя жара трудовую мотивацию?» утвердительно ответило 88,8% опрошенных подавляющего большинства. большинство ответило, что это их затронет. Среди них наибольшую группу в 37,4% составили те, кто ответили «Очень снижает».

Среди времён года, когда мотивация к работе падает больше всего, чаще всего называли лето (46,1%). Почти 90% из них в качестве причины указали высокую температуру воздуха.

На вопрос, хотят ли они жарким летом работать удалённо или ходить в офис, 66,3% выбрали удалённую работу. На самом деле 68,6% респондентов приходится посещать офис, то есть желаемое находится в противоречии с действительностью, при этом почти 40% респондентов ответили, что они посещают офис ежедневно, то есть работа не гибридного типа, а с полным присутствием.

Жаркие дни ещё будут какое-то время продолжаться, и мы надеемся, что все благополучно переживут летний зной.

Фотография к заголовку: PIXTA

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