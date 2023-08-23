24 сезона традиционного японского солнечного календаря

Сёсё (Прекращение жары) – это время, когда заканчиваются самые жаркие дни. Насекомые поют на закате и в сумерках, сигналя об окончании лета.

Сёсё (Прекращение жары) – так называется сезон старого солнечного календаря, начало которого приходится примерно на 23 августа. В некоторых регионах Японии уже начинают собирать рис, и в этот период нередко бывают тайфуны.

В этой статье мы рассмотрим основные события и природные явления в период примерно с 23 августа до 7 сентября.

Праздник огня в Ёсида, преф. Яманаси (26-27 августа)

Этот праздник считается одним из трёх самых самобытных японских праздников, и он знаменует окончание сезона восхождений на гору Фудзи. Он проводится в святилище Китагути Хонгу Фудзи cэнгэн одновременно с праздником в святилище Сува и признан важным нематериальным достоянием народной культуры. 26 августа священные паланкины, в том числе один в форме горы Фудзи, проносят по городу. После заката по улицам несут около 90 трёхметровых факелов.



Праздник огня в Ёсида (© Jiji)

Национальный чемпионат фейерверков Омагари, г. Дайсэн, преф. Акита (последняя суббота августа)

В Омагари друг с другом соревнуются пиротехники со всей Японии, это один из трёх крупнейших праздников фейерверков в Японии. Мероприятие проводится уже больше века, начиная с 1910 года. Фейерверки оцениваются по цвету и форме, а победитель получает приз от премьер-министра.



Национальный чемпионат фейерверков Омагари, 25 августа 2018 г. (© Pixta)

Прибытие тайфунов в 210-й и 220-й дни года

210-й и 220-й дни после Риссюн, начала весны, приходятся примерно на 1 и 11 сентября. Они считаются несчастливыми днями, поскольку в это время вероятны тайфуны или сильные ветры.

Сибукава Сюнкай (1639-1715) был астрономом, который по просьбе сёгуната разработал календарь Дзёкё – японскую версию китайского календаря, адаптированную к временам года в Японии. Он также был заядлым рыбаком, и, как говорят, он отметил 210-й и 220-й дни в календаре после того, на них выпало ненастье, о чём его предупреждали местные рыбаки. В это время года по всей Японии проводятся Праздники ветра (Кадзамацури), чтобы усмирить бури.

Праздник Овара кадзэ-но бон проводится с 1 по 3 сентября в Яцуо, префектура Тояма, чтобы умиротворить богов ветра, предотвратить ущерб от шторма и помолиться об обильном урожае. Мужчины и женщины в скрывающих лица соломенных шляпах танцуют танец Эттю овара-буси под аккомпанемент барабанов тайко, смычкового инструмента кокю и меланхолически звучащей лютни сямисэн. Этот праздник знаменует начало осени в регионе Хокурику уже более 300 лет.



Танец Овара кадзэ-но бон (© Pixta)

День предотвращения стихийных бедствий, Босай-но хи (1 сентября)

День предотвращения стихийных бедствий отмечается в годовщину разрушительного Великого землетрясения Канто 1923 года. Он был учреждён в 1960 году для повышения осведомлённости о важности подготовки к стихийным бедствиям. Всем гражданам в этот день рекомендуется ознакомиться с местонахождением эвакуационных центров и проверить свои аварийные запасы.

Семь осенних цветов

Семь осенних цветов – образ из стихотворения Яманоуэ-но Окура (660-733), вошедшего в поэтическую антологию «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), составленную в VIII веке.

Это хаги (Lespedeza), кикё (ширококолокольчик, Platycodon), кудзу (пуэрария, Pueraria montana var. lobata), фудзибакама (Eupatorium japonicum), оминаэси (Патриния скабиозолистная, Patrínia scabiosifólia), обана, или сусуки (мискантус китайский, Miscanthus sinensis) и надэсико (гвоздика, Diánthus).



Хаги (© Pixta)



Кикё (© Pixta)



Кудзу (© Pixta)



Фудзибакама (© Pixta)



Оминаэси (© Pixta)



Надэсико (© Pixta)



Сусуки (© Pixta)

Стрекозы

Считается, что в Японии обитает около 200 видов стрекоз. В период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568) стрекозы считались благоприятным символом решимости, это насекомые, летящие только вперед. Фигура стрекозы украшала шлем воина Маэда Тосии (1538-1599).



Красная стрекоза (© Pixta)

Инжир

Сезон сбора инжира продолжается с конца августа по октябрь. Иероглифами название итидзику записывается как «плод без цветка» (無花果), поскольку цветы распускаются внутри плода и не видны снаружи. Инжир прекрасно подходит для приготовления варенья или компота.



Инжир (© Pixta)

Судати

Говорят, что название этих цитрусовых происходит от слова су, «уксус», поскольку в древности они использовались вместо уксуса, и слова татибана, которое обозначает вид цитрусовых. Пик сезона судати приходится на август-октябрь, а ключевым регионом производства является префектура Токусима. Утончённый аромат плодов возбуждает аппетит, а легкая кислинка предотвращает простуду, снимает усталость и помогает сохранять красоту кожи.



Судати (слева), охлаждённая лапша судати удон (© Pixta)

Сардины

Хотя в Японии сардины ловятся круглый год, лучшим сезоном считается период с сезона дождей (цую) до осени, когда они самые жирные. Их можно подавать сырыми в виде сасими, приготовленными на гриле с солью или измельчёнными для приготовления рыбных фрикаделек.



Японские сардины и рыбные фрикадельки (© Pixta)

Руководство при написании статьи: Иноуэ Сёэй, специалист по календарю и автор книг, синтоистский священник и приглашённый лектор Университета Тохоку фукуси

Фотография к заголовку: Большой праздник фейерверков Кита-Бивако в префектуре Сига (© Pixta)