Международные авиаперевозки в Японии в 2022 году: 15,5 млн пассажиров, всего 15% от уровня до пандемии коронавируса

Согласно «Отчёту о состоянии управления аэропортами в 4 году Рэйва (2022)», опубликованному Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, количество пассажиров международных рейсов (включая транзитных пассажиров) в аэропортах Японии за 2022 год составило 15,5 миллиона человек, что составляет всего около 15% от уровня, существовавшего до пандемии коронавируса.

В 2019 году, до распространения нового коронавируса, количество пассажиров международных рейсов по всей стране достигло рекордного уровня в 103,34 миллиона человек, при этом количество туристов из-за рубежа неуклонно росло. Хотя этот показатель в 2022 году превысил цифры за 2021 год более чем в шесть раз, он всё ещё намного ниже уровня, существовавшего до коронавируса. При этом объём международных грузоперевозок в 2022 году составил 3,662 млн тонн, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году.

По количеству отправлений и прибытий пассажиров в 2022 году лидирует аэропорт Нарита (47,5%), далее идут аэропорты Ханэда (26%), Кансай (15,1%) и Тюбу (6%). Аэропорт Кансай занял третье место, отставая от Ханэды второй год подряд.

По объёму международных грузоперевозок доля аэропорта Нарита составила 64,3%, Кансай – 21,4% и Ханэда – 9,4%.

В таблице ниже представлена первая десятка аэропортов по общему количеству пассажиров международных и внутренних рейсов. Аэропорт Ханэда занимает первое место с пассажиропотоком в 50,427 миллиона человек, то есть в среднем 138 000 пассажиров в день. В 2022 году этот показатель восстановился почти до 60% от уровня до пандемии.

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