Международные авиаперевозки в Японии в 2022 году: 15,5 млн пассажиров, всего 15% от уровня до пандемии коронавируса

Международные авиаперевозки в Японии в 2022 году: 15,5 млн пассажиров, всего 15% от уровня до пандемии коронавирусаЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В 2019 году, до распространения нового коронавируса, количество пассажиров международных рейсов по всей стране достигло рекордного уровня в 103,34 миллиона человек, при этом количество туристов из-за рубежа неуклонно росло. Хотя этот показатель в 2022 году превысил цифры за 2021 год более чем в шесть раз, он всё ещё намного ниже уровня, существовавшего до коронавируса. При этом объём международных грузоперевозок в 2022 году составил 3,662 млн тонн, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году.
По количеству отправлений и прибытий пассажиров в 2022 году лидирует аэропорт Нарита (47,5%), далее идут аэропорты Ханэда (26%), Кансай (15,1%) и Тюбу (6%). Аэропорт Кансай занял третье место, отставая от Ханэды второй год подряд.
По объёму международных грузоперевозок доля аэропорта Нарита составила 64,3%, Кансай – 21,4% и Ханэда – 9,4%.
В таблице ниже представлена первая десятка аэропортов по общему количеству пассажиров международных и внутренних рейсов. Аэропорт Ханэда занимает первое место с пассажиропотоком в 50,427 миллиона человек, то есть в среднем 138 000 пассажиров в день. В 2022 году этот показатель восстановился почти до 60% от уровня до пандемии.
Фотография к заголовку: PIXTA