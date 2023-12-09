Самые популярные детские имена в Японии в 2023 году: у девочек по-прежнему лидируют имена, связанные со светом и связями между людьми, имена мальчиков напоминают о небе и море

Родители, выбирая ребёнку имя, надеются на их счастливое будущее, чтобы они могли в полной мере реализовать свои таланты. В 2023 году у девочек было много имён, которые символизируют связь с людьми – например, Юи, «взаимопомощь», и Ай, «любовь», а имена мальчиков часто связаны с образами моря или неба.

Ежегодный опрос, проводимый страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance, выявил самые популярные имена среди младенцев, родившихся в Японии в 2023 году. У имён, которые записываются иероглифами, часто может быть несколько разных прочтений, и здесь мы приводим самые распространённые из них. Самым популярным именем для девочек, как и в предыдущем году, было 陽葵 (Химари, Хината), вызывающее радостные ассоциации с солнцем и подсолнухами (向日葵; химавари). Это имя вышло на лидирующие места рейтинга с 2019 года, с наступлением годов Рэйва, – можно сказать, что оно отражало настроения эпохи.

У мальчиков на первом месте осталось имя Ао (Аой), но с другим иероглифом – 碧, обозначающим глубокий синий цвет. Во время чемпионата Кубка мира по футболу 2022 года, проходившего в Катаре, отличился футболист Танака Ао (田中碧), и его имя, находившееся на 13-м месте в 2021 году, в 2022 году взлетело на четвёртое место, а в 2023 году впервые за время опроса вышло на первое место. Кстати, в чемпионате участвовал также футболист Доан Рицу, и имя «Рицу» (律), занявшее в 2022 году 25-е место, вышло на четвёртую строку рейтинга.

Среди женских имён в первую десятку начали входить имена с иероглифами, обозначающими отношения между людьми – Юи (結, «взаимопомощь»), Ай (愛, «любовь»), Цумуги (紬, «переплетение нитей, связь»). Среди имён мальчиков немало таких, которые вызывают мысли о небе и море, с величественным и освежающим звучанием.

В ходе опроса выявили также самые популярные имена по их чтениям. Среди мальчиков пятнадцатый год подряд лидирует имя Харуто, а у девочек имя Эма второй год подряд занимает первое место.

Опрос проводился в 35-й раз. В 2023 году результаты основаны на именах 6951 девочки и 6957 мальчиков, взятых из данных компании о страхователях по состоянию на сентябрь 2023 года.

Самые популярные имена новорожденных девочек в Японии (кандзи)

2023 (2022) Кандзи (основные чтения) или азбука кана 1 (1) 陽葵 (Химари, Хината) 2 (2) 凛 (Рин) 3 (30) 紬 (Цумуги) 4 (8) 結愛 (Юа, Юна) 5 (4) 結菜 (Юина, Юна, Юна) 5 (7) 澪 (Мио) 5 (9) 芽依 (Мэй) 5 (40) 心春 (Кохару) 9 (4) 陽菜 (Хина, Харуна) 9 咲茉 (Эма) 9 翠 (Суй, Мидори) 9 (20) 結月 (Юдзуки) 9 (36) 愛 (Ай, Мана) 9 (36) 彩葉 (Ироха)

Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance

Самые популярные имена новорожденных мальчиков в Японии (кандзи)

2023 (2022) Кандзи (основные чтения) 1 (4) 碧 (Ао, Аой) 2 (4) 陽翔 (Харуто, Хинато) 2 (9) 暖 (Дан, Хару) 4 (25) 律 (Рицу) 5 (1) 蒼 (Аой, Со, Ао) 6 (4) 颯真 (Сома, Фума) 7 (3) 漣 (Рэн) 8 (1) 凪 (Наги, Нагиса) 8 (4) 湊 (Минато) 8 (17) 湊斗 (Минато)

Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance

Фотография к заголовку: PIXTA

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