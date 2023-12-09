Самые популярные детские имена в Японии в 2023 году: у девочек по-прежнему лидируют имена, связанные со светом и связями между людьми, имена мальчиков напоминают о небе и море

Самые популярные детские имена в Японии в 2023 году: у девочек по-прежнему лидируют имена, связанные со светом и связями между людьми, имена мальчиков напоминают о небе и мореОбщество Семья
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Ежегодный опрос, проводимый страховой компанией Meiji Yasuda Life Insurance, выявил самые популярные имена среди младенцев, родившихся в Японии в 2023 году. У имён, которые записываются иероглифами, часто может быть несколько разных прочтений, и здесь мы приводим самые распространённые из них. Самым популярным именем для девочек, как и в предыдущем году, было 陽葵 (Химари, Хината), вызывающее радостные ассоциации с солнцем и подсолнухами (向日葵; химавари). Это имя вышло на лидирующие места рейтинга с 2019 года, с наступлением годов Рэйва, – можно сказать, что оно отражало настроения эпохи.
У мальчиков на первом месте осталось имя Ао (Аой), но с другим иероглифом – 碧, обозначающим глубокий синий цвет. Во время чемпионата Кубка мира по футболу 2022 года, проходившего в Катаре, отличился футболист Танака Ао (田中碧), и его имя, находившееся на 13-м месте в 2021 году, в 2022 году взлетело на четвёртое место, а в 2023 году впервые за время опроса вышло на первое место. Кстати, в чемпионате участвовал также футболист Доан Рицу, и имя «Рицу» (律), занявшее в 2022 году 25-е место, вышло на четвёртую строку рейтинга.
Среди женских имён в первую десятку начали входить имена с иероглифами, обозначающими отношения между людьми – Юи (結, «взаимопомощь»), Ай (愛, «любовь»), Цумуги (紬, «переплетение нитей, связь»). Среди имён мальчиков немало таких, которые вызывают мысли о небе и море, с величественным и освежающим звучанием.
В ходе опроса выявили также самые популярные имена по их чтениям. Среди мальчиков пятнадцатый год подряд лидирует имя Харуто, а у девочек имя Эма второй год подряд занимает первое место.
Опрос проводился в 35-й раз. В 2023 году результаты основаны на именах 6951 девочки и 6957 мальчиков, взятых из данных компании о страхователях по состоянию на сентябрь 2023 года.
Самые популярные имена новорожденных девочек в Японии (кандзи)
|2023 (2022)
|Кандзи (основные чтения) или азбука кана
|1 (1)
|陽葵 (Химари, Хината)
|2 (2)
|凛 (Рин)
|3 (30)
|紬 (Цумуги)
|4 (8)
|結愛 (Юа, Юна)
|5 (4)
|結菜 (Юина, Юна, Юна)
|5 (7)
|澪 (Мио)
|5 (9)
|芽依 (Мэй)
|5 (40)
|心春 (Кохару)
|9 (4)
|陽菜 (Хина, Харуна)
|9
|咲茉 (Эма)
|9
|翠 (Суй, Мидори)
|9 (20)
|結月 (Юдзуки)
|9 (36)
|愛 (Ай, Мана)
|9 (36)
|彩葉 (Ироха)
Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance
Самые популярные имена новорожденных мальчиков в Японии (кандзи)
|2023 (2022)
|Кандзи (основные чтения)
|1 (4)
|碧 (Ао, Аой)
|2 (4)
|陽翔 (Харуто, Хинато)
|2 (9)
|暖 (Дан, Хару)
|4 (25)
|律 (Рицу)
|5 (1)
|蒼 (Аой, Со, Ао)
|6 (4)
|颯真 (Сома, Фума)
|7 (3)
|漣 (Рэн)
|8 (1)
|凪 (Наги, Нагиса)
|8 (4)
|湊 (Минато)
|8 (17)
|湊斗 (Минато)
Составлено Nippon.com на основе данных Meiji Yasuda Life Insurance
Фотография к заголовку: PIXTA