В рейтинге популярности японских святилищ среди иностранных туристов святилище Фусими Инари заняло первое место

В рейтинге популярности японских святилищ среди иностранных туристов святилище Фусими Инари заняло первое местоОбщество Туризм
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Компания Mov из токийского района Сибуя, которая управляет веб-сайтом Hōnichi Labo, посвящённым бизнесу, связанному с въездным туризмом в Японии, проанализировала обзоры на иностранных языках 362 независимо выбранных святилищ по всей Японии, чтобы составить рейтинг их популярности. Исследование проводилось со 2 по 15 января 2024 года. Информация была получена из 947 обзоров на иностранных языках, которые были публично размещены на Google Maps.
Бесспорное лидерство принадлежит святилищу Фусими Инари в префектуре Киото. «Тысяча ворот» Сэмбон тории, два ряда ярко-красных ворот тории, стоящие вплотную и образующие туннели, стали излюбленным местом необычных фотографий. Начиная с периода Эдо (1603-1868) тории преподносили святилищу с молитвой или в знак благодарности за исполнение важного желания, и говорят, что на горе Инари, где находится это святилище, около 10 000 таких ворот.
Второе место заняло святилище Мэйдзи дзингу, оазис в центре столичного Токио. Благодаря хорошей доступности его легко посетить в числе других достопримечательностей города.
На третьем месте оказалось святилище Дадзайфу Тэммангу, где в качестве божества Тэндзин, бога культуры и учёности, почитается учёный, поэт и политик Сугавара-но Митидзанэ (845-903). До святилища легко добраться на прямом автобусе всего за 30 минут от международного терминала аэропорта Фукуока, благодаря чему оно особенно популярно среди туристов, прибывающих из Азии.
Первая десятка, составленная по англоязычных комментариям, представляет собой хорошо сбалансированный ассортимент известных туристических направлений как восточных, так и западных регионов Японии.
Английский
|1
|Фусими Инари (Киото)
|2
|Мэйдзи дзингу (Токио)
|3
|Ицукусима (Хиросима)
|4
|Намба Ясака (Осака)
|5
|Дадзайфу Тэммангу (Фукуока)
|6
|Ясака (Киото)
|7
|Хиэ (Токио)
|8
|Никко Тосёгу (Тотиги)
|9
|Канда (Токио)
|10
|Сумиёси (Осака)
Создано Nippon.com на основе информации Mov
Судя по отзывам на традиционном китайском языке, самым популярным было святилище Наминоуэ на Окинаве. Оно стоит на скалах кораллового рифа и известно как «место силы», помогающее в любви. Семь из 10 святилищ первой десятки в этом списке находятся в западной Японии.
Традиционный китайский
|1
|Наминоуэ (Окинава)
|2
|Фусими Инари (Киото)
|3
|Намба Ясака (Осака)
|4
|Мэйдзи дзингу (Токио)
|5
|Дадзайфу Тэммангу (Фукуока)
|6
|Хоккайдо (Хоккайдо)
|7
|Касуга тайся (Нара)
|8
|Хэйан дзингу (Киото)
|8
|Кусида (Фукуока)
|10
|Ацута тайся (Айти)
Создано Nippon.com на основе информации Mov
В рейтинге обзоров на корейском языке семь из десяти лучших святилищ оказались в западной части Японии.
Корейский
|1
|Фусими Инари (Киото)
|2
|Дадзайфу Тэммангу (Фукуока)
|3
|Ицукусима (Хиросима)
|4
|Хэйан дзингу (Киото)
|5
|Мэйдзи дзингу (Токио)
|6
|Ацута тайся (Айти)
|7
|Кусида (Фукуока)
|8
|Ватадзуми (Нагасаки)
|9
|Канда (Токио)
|10
|Сумиёси (Фукуока)
Создано Nippon.com на основе информации Mov
Фотография к заголовку: Святилище Фусими Инари (PIXTA)