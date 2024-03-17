В рейтинге популярности японских святилищ среди иностранных туристов святилище Фусими Инари заняло первое место

Святилище Фусими Инари, известное своими рядами ярко-красных ворот тории, оказалось самым популярным святилищем в Японии по результатам опросов на иностранных языках, размещённых на Google Maps. Оно опередило святилища Мэйдзи дзингу и Дадзайфу Тэммангу.

Компания Mov из токийского района Сибуя, которая управляет веб-сайтом Hōnichi Labo, посвящённым бизнесу, связанному с въездным туризмом в Японии, проанализировала обзоры на иностранных языках 362 независимо выбранных святилищ по всей Японии, чтобы составить рейтинг их популярности. Исследование проводилось со 2 по 15 января 2024 года. Информация была получена из 947 обзоров на иностранных языках, которые были публично размещены на Google Maps.

Бесспорное лидерство принадлежит святилищу Фусими Инари в префектуре Киото. «Тысяча ворот» Сэмбон тории, два ряда ярко-красных ворот тории, стоящие вплотную и образующие туннели, стали излюбленным местом необычных фотографий. Начиная с периода Эдо (1603-1868) тории преподносили святилищу с молитвой или в знак благодарности за исполнение важного желания, и говорят, что на горе Инари, где находится это святилище, около 10 000 таких ворот.



Вид на сэмбон тории в святилище Фусими Инари (© Pixta)

Второе место заняло святилище Мэйдзи дзингу, оазис в центре столичного Токио. Благодаря хорошей доступности его легко посетить в числе других достопримечательностей города.



Святилище Мэйдзи дзингу (© Pixta)

На третьем месте оказалось святилище Дадзайфу Тэммангу, где в качестве божества Тэндзин, бога культуры и учёности, почитается учёный, поэт и политик Сугавара-но Митидзанэ (845-903). До святилища легко добраться на прямом автобусе всего за 30 минут от международного терминала аэропорта Фукуока, благодаря чему оно особенно популярно среди туристов, прибывающих из Азии.



На территории святилища Дадзайфу Тэммангу в память о Сугавара-но Митидзанэ, родившемся и скончавшемся в Дни Быка (уси-но хи), можно увидеть фигуры священных быков (© Pixta)

Первая десятка, составленная по англоязычных комментариям, представляет собой хорошо сбалансированный ассортимент известных туристических направлений как восточных, так и западных регионов Японии.

Английский

1 Фусими Инари (Киото) 2 Мэйдзи дзингу (Токио) 3 Ицукусима (Хиросима) 4 Намба Ясака (Осака) 5 Дадзайфу Тэммангу (Фукуока) 6 Ясака (Киото) 7 Хиэ (Токио) 8 Никко Тосёгу (Тотиги) 9 Канда (Токио) 10 Сумиёси (Осака)

Создано Nippon.com на основе информации Mov



«Плавающие» ворота тории в святилище Ицукусима (© Pixta)

Судя по отзывам на традиционном китайском языке, самым популярным было святилище Наминоуэ на Окинаве. Оно стоит на скалах кораллового рифа и известно как «место силы», помогающее в любви. Семь из 10 святилищ первой десятки в этом списке находятся в западной Японии.

Традиционный китайский

1 Наминоуэ (Окинава) 2 Фусими Инари (Киото) 3 Намба Ясака (Осака) 4 Мэйдзи дзингу (Токио) 5 Дадзайфу Тэммангу (Фукуока) 6 Хоккайдо (Хоккайдо) 7 Касуга тайся (Нара) 8 Хэйан дзингу (Киото) 8 Кусида (Фукуока) 10 Ацута тайся (Айти)

Создано Nippon.com на основе информации Mov



Святилище Наминоуэ (© Pixta)

В рейтинге обзоров на корейском языке семь из десяти лучших святилищ оказались в западной части Японии.

Корейский

1 Фусими Инари (Киото) 2 Дадзайфу Тэммангу (Фукуока) 3 Ицукусима (Хиросима) 4 Хэйан дзингу (Киото) 5 Мэйдзи дзингу (Токио) 6 Ацута тайся (Айти) 7 Кусида (Фукуока) 8 Ватадзуми (Нагасаки) 9 Канда (Токио) 10 Сумиёси (Фукуока)

Создано Nippon.com на основе информации Mov



Святилище Намба Ясака его впечатляющим входом в форме головы льва с широко открытой пастью (© Pixta)

Фотография к заголовку: Святилище Фусими Инари (PIXTA)

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