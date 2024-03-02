Опрос украинских эвакуированных в Японии: более 70% хотят остаться в средне- и долгосрочной перспективе, но существует языковой барьер

Юлия эвакуировалась из Украины в Японию и сейчас живёт в Токио с мужем. «Мой муж химик, и я думаю, что он сможет продолжить свою работу в Японии, но есть сложности с японским языком. Он хочет выразить свои чувства и поговорить на лучшем уровне, но по-японски может говорить только на уровне ребёнка. Однако он из Донецка, и ему некуда возвращаться, а поддерживаю здесь его только я», – говорит она о своём решении жить в Японии.

24 февраля исполнилось два года с тех пор, как российская администрация под руководством Путина решила вторгнуться в Украину. Ситуация для Украины остаётся сложной, поскольку не удалось развить контрнаступление из-за таких факторов, как задержки помощи со стороны Европы и США. На пике количества эвакуировавшихся 15 миллионов украинцев, в основном женщины, дети и старики, покидали страну, и Япония на данный момент приняла около 2500 украинцев.

По данным опроса, проведенного с ноября по декабрь 2023 года фондом Nippon Foundation, который оказывает поддержку, оплачивая проезд в Японию и проживание эвакуированным (опрошено 1022 человека), 39% респондентов сказали, что хотят оставаться в Японии как можно дольше, ещё 34% хотели бы оставаться до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. Таким образом, более 70% из них хотят остаться в Японии на средний или долгий срок.

В этих условиях им мешает недостаточное знание японского языка. По состоянию на июль 2022 года почти 70% людей почти не могли говорить по-японски или понимать этот язык, но, согласно последнему опросу, этот показатель снизился до 31%. Однако только 26% респондентов способны вести повседневные разговоры либо говорить на сложные темы, а три четверти респондентов испытывали трудности с повседневной речью.

Фонд Nippon Foundation предоставляет эвакуированным помощь на расходы на проживание в размере 1 миллиона йен в год, но срок ограничен тремя годами, и чтобы остаться в Японии надолго, необходимо устроиться на работу и самостоятельно зарабатывать деньги.

Опрос показал, что из опрошенных работали 482 человека, а 540 человек ещё не трудоустроены. Среди неработающих 56,7% ответили, что ищут работу. Это означает, что около 30% респондентов хотят, но пока не могут работать. Из числа трудоустроенных 75% работали неполный рабочий день.

На вопрос, в какой поддержке они нуждаются, помимо материальных пособий и средств повседневной жизни, наиболее частым ответом (44,7%) был «Помощь в поиске работы / профессиональная подготовка».

21 февраля эвакуированные Юлия Боярчук и Александра Ходенко рассказали Nippon Foundation о своей нынешней ситуации и ощущениях от жизни в качестве эвакуированных.

Юлия, которая живет в Токио со своим мужем из Донецка, сказала: «Погибло так много красивых, сильных духом молодых людей. Я хочу, чтобы этот ад закончился как можно скорее», и иногда не находила слов. Александра, которая живет в городе Сэтцу префектуры Осака, решила вернуться в Украину после того, как её мать, оставшаяся в Украине, заболела и попала в больницу. «Мне грустно, потому что у меня появились друзья в Японии, я к ним привязалась, – сказала она. – Я бы хотела найти работу, связанную с Японией – например, с устным или письменным переводом, или работать в посольстве».

Фотография к заголовку: Александра (слева) и Юлия, эвакуированные из Украины и живущие в Японии (предоставлено фондом Nippon Foundation)

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