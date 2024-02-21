На протяжении двух лет украинцы управляют рестораном в Токио

Новости

Токио, 19 февраля (Jiji Press). Украинцы, управляющие рестораном в Токио, выразили надежду, что Япония не забудет об их стране спустя почти два года после начала российского вторжения в эту восточноевропейскую страну.

30-летняя Виктория Богданова и её семья владеют рестораном украинской кухни «Бабуся Рэй» недалеко от станции Китидзёдзи линии Тюо железнодорожной компании или JR East.

Богданова, приехавшая в Японию в 2015 году для изучения японского языка, приняла пятерых родственников, включая своих родителей и членов семьи сестры, в 2022 году, после активизации боевых действий на Украине.

Она открыла ресторан в апреле 2022 года, чтобы помочь членам своей семьи, которые с момента прибытия в Японию получали государственную поддержку на оплату жилья и проживания, чтобы они могли жить независимо.

Ресторан, рассчитанный на восемь человек, часто бывает полон благодаря популярности курицы «по-киевски» и вареников, которые готовят родители Богдановой.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме