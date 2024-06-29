Иностранные студенты возвращаются в Японию: в школах японского языка обучается рекордное количество иностранцев

С отменой эпидемических ограничений в Японию приезжает всё больше иностранных студентов.

Японская организация студенческих услуг (JASSO), независимое правительственное агентство, изучила ситуацию иностранных студентов в Японии по состоянию на 1 мая 2023 года и выяснила, что число иностранных студентов, зачисленных в школы японского языка, было самым высоким с момента начала исследования в 2011 году, их оказалось 90 719 человек. Это примерно на 40 000 человек больше (рост на 83,6%) по сравнению с предыдущим годом.

Общее количество иностранных студентов, включая тех, кто посещает университеты и профессионально-технические училища, составило 279 274 человека, что примерно на 48 000 больше (рост на 20,8%) по сравнению с предыдущим годом. Общее число иностранных студентов снижалось после пика в 312 214 человек в 2019 году, но впервые после пандемии коронавируса оно вновь начало расти.

Представитель JASSO заявил: «Теперь, когда меры пограничного контроля в связи с пандемией коронавируса смягчены, студенты, которым не разрешали приезжать на обучение в Японию, могут вернуться».

Среди стран происхождения иностранных студентов лидирует Китай, на долю которого приходилось 115 493 студента (41,4% от общего числа). За ним следуют Непал (37 878, 13,6%), Вьетнам (36 339, 13%), Южная Корея (14 946, 5,4%) и Мьянма (7773, 2,8%). Число иностранных студентов из Непала, Мьянмы, Бангладеш и США уже превысило их количество до пандемии коронавируса (2019 г.). По ареалам происхождения наибольшее количество студентов родом из азиатских стран – 254 224 человека (91%).

Больше всего иностранных студентов учится в Университете Васэда (5560 человек). За ним следуют Токийский университет (4658 студентов) и Университет Рицумэйкан (3027 студентов).

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