Пострадавшие от домогательств: опрос Кабинета министров Японии показал, что в 80% случаев жертвы не сообщают об инцидентах

Проведенный среди молодёжи опрос показал, что в 80% случаев люди не уведомляют полицию или железнодорожную компанию, когда испытывают домогательства. Пока что далеко не все жертвы осознают, что домогательства являются преступлением.

Опрос жертв домогательств, проведенный Кабинетом министров среди молодёжи в возрасте от 16 до 29 лет, показал, что примерно 10% из них испытывали домогательства. Правительственное исследование ситуации с домогательствами проводилось впервые.

Опрос проводился в два этапа в феврале 2024 года на основе «Пакета мер по искоренению домогательств», составленного Кабинетом министров, Национальным полицейским агентством и другими организациями в марте 2023 года. Скрининговый опрос 36 231 человека показал, что домогательствам подверглись 13,6% женщин и 3,6% мужчин.

Наиболее частым местом домогательств были поезда (62,8%), а в сочетании с железнодорожными станциями (7,2%) этот показатель достигал 70%. Помимо того, домогательства происходили на улице (13,0%) и в коммерческих объектах (например, торговых центрах, 4,3%). Что касается характера домогательств, то 73,6% сказали, что их трогали через одежду, а 29,7% испытывали тесный контакт телом.

Столкнувшись с домогательствами, многие люди не могут сопротивляться: 42,7% заявили, что ничего не могли сделать, 32,5% сказали, что были слишком напуганы, чтобы пошевелиться, а 30,3% сказали, что предпочли терпеть.

В случаях, когда просили помощи у окружающих или если окружающие заметили домогательства, по 30% приходится на помощь отодвинуться от нападающего и на вербальную помощь. В некоторых случаях предпринимали прямые действия – например, 14,7% сказали, что люди вынудили преступника остановиться, и в 9,6% случаев задержали преступника. С другой стороны, 22,4% сказали, что окружающие не сделали ничего.

Испытав домогательства, в 80,4% случаев люди не обращались в соответствующие органы, такие как полиция или работники станции. Среди причин называли нежелание скандала (44,6%), часто потерпевшие не считали причину достаточной для обращения (38,7%).

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