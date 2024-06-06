Японская профсоюзная группа призывает принять меры по борьбе с притеснениями со стороны клиентов

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Токио, 5 июня (Jiji Press). UA Zensen, федерация профсоюзов японской розничной торговли и сферы услуг, призвала работодателей создать руководство с инструкциями по борьбе с притеснением работников со стороны клиентов.

Группа также призвала правительство принять закон, который обяжет компании принимать меры по борьбе с притеснением со стороны клиентов, заявив, что такие действия оказывает негативное влияние на психическое здоровье работников.

Опрос, проведенный UA Zensen среди около 33 000 работников, показал, что 46,8% респондентов сталкивались с притеснениями со стороны клиентов за последние два года.

Словесное оскорбление чаще всего упоминалось как преследование, которое трудно забыть, далее следовали угрозы и повторяющиеся жалобы.

Около половины респондентов заявили, что у них сохраняются негативные чувства после того, как они подверглись преследованиям. Около 120 респондентов заявили, что бывали в психиатрических клиниках. Средний уровень стресса был выше среди тех, кто подвергся преследованиям.

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