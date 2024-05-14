В Японии рассматривают закон против притеснений работников компаний со стороны клиентов

Новости

Токио, 13 мая (Jiji Press). Правительство Японии и правящие партии рассматривают возможность пересмотра закона с целью ужесточения мер против «преследований со стороны клиентов», то есть проблемного поведения покупателей по отношению к продавцам магазинов и другим работникам.

Считается, что компании обязаны создавать среду, в которой сотрудники могут работать с чувством безопасности, как физической, так и психической.

Правительство планирует представить законопроект о пересмотре закона о всестороннем развитии мер охраны труда во время очередной сессии парламента в следующем году, стремясь обуздать притеснения со стороны клиентов, которые включают в себя выдвижение покупателями необоснованных требований денег и товаров и принуждение продавцов магазинов вставать на колени и извиняться.

13 мая исследовательская комиссия по вопросам занятости правящей Либерально-демократической партии подготовила предложение, в котором подчёркивается необходимость усиления мер по защите работников от притеснений со стороны клиентов. Ожидается, что это предложение будет представлено премьер-министру Кисиде Фумио позднее на этой неделе и будет отражено в ежегодных основных руководящих принципах экономической и налогово-бюджетной политики правительства, которые будут составлены в июне.

В 2019 году тот же закон был пересмотрен, чтобы потребовать от компаний принимать меры по предотвращению притеснений работников со стороны вышестоящих – например, создать внутреннюю систему для получения консультаций от сотрудников и проведения соответствующего обучения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме