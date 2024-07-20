Хорошие новости для почитателей блюд из угря – в Японии разработали технологию выращивания мальков!Общество Еда и напитки Технологии
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В Японии создана технология искусственного массового производства мальков японских угрей (стеклянных угрей), источником которых до сих пор служили природные ресурсы. В год можно будет производить от 40 000 до 50 000 стеклянных угрей. Об этом сообщили Агентство по рыболовству и Организация исследований и образования в области рыболовства (г. Йокогама), являющаяся исследовательским институтом агентства. В будущем эту технологию планируют предоставить частным компаниям и другим производителям, чтобы ускорить её коммерческое применение.
Большая часть продаваемых в Японии взрослых угрей выращивается в рыбоводческих хозяйствах из природного стеклянного угря. Внутренний улов стеклянного угря оставался на низком уровне с 1980-х годов, а цены на него резко возросли. Кроме того, примерно 65% объёма потребляемого в Японии угря импортируется (данные за 2023 г.).
Исследовательскому институту агентства совместно с другими участниками удалось стабильно еженедельно собирать около 2 миллионов оплодотворённых икринок от самок угря. Они разработали технологию разведения этих угрей, поместив икру в аквариум и вырастив личинок (лептоцефалов), а из них – стеклянных угрей.
Хотя было неизвестно, чем кормить личинок, исследователи разработали альтернативный корм, используя желток куриного яйца. Создав систему, объединяющую автоматическое устройство для кормления и большой специальный аквариум, они поставили целью эффективное и стабильное производство стеклянных угрей.
Себестоимость производства одного стеклянного угря удалось снизить с 40 127 йен (2016 финансовый год) до 1821 йен (2023 финансовый год), и представитель Агентства по рыболовству говорит, что коммерческое применение технологии уже не за горами. Натуральных стеклянных угрей в настоящее время продают по 500-600 йен за штуку, и следующая задача состоит в том, чтобы в будущем ещё больше удешевить производство. По данным организации, вкус и текстура японского угря, выращенного искусственно из собранной икры, неотличимы от натуральных продуктов.
Стеклянные угри имеют длину от 5 до 6 сантиметров и весят 0,2 грамма. Японский угорь, обитающий в реках Японии, для нереста мигрирует к Марианским островам, расположенным примерно в 2000 километрах от Японии. Вылупившиеся личинки путешествуют на север по течению Куросио и превращаются в стеклянных угрей, достигая побережья Японии. По данным Агентства по рыболовству, в Японии для выращивания угрей ежегодно требуется 100 миллионов стеклянных угрей.
Фотография к заголовку: Блюдо из угря унадзю популярно среди иностранных гостей Японии. На переднем плане – японский угорь, выращенный искусственно из икры, за ним – натуральный угорь. Их вкус и текстура неотличимы (предоставлено Организацией исследований и образования в области рыболовства)