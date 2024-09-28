Тайфуны в Японии: что означают уровни оповещения о бедствии?Общество Стихийные бедствия
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Японское слово тайфу:, «тайфун», используется для описания системы низкого давления, как правило, в виде циклона, которая развивается над тропическими водами Тихого океана, а затем направляется в сторону Японии или других частей Восточной Азии, с максимальными устойчивыми ветрами на уровне земли со средней скоростью не менее 17 метров в секунду в течение 10 минут. Тайфуны перемещаются за счёт ветров, дующих на большой высоте, и обычно движутся на север под влиянием вращения Земли. Многие из тайфунов, приближающихся к Японскому архипелагу, переносятся преобладающими западными ветрами в северо-восточном направлении на высокой скорости. В этой статье используется японское определение тайфуна – в международной классификации более медленные тайфуны называются «тропическими депрессиями» или «тропическими штормами».
Каждый год формируется разное число тайфунов, а среднегодовое количество за период с 1951 по 2023 год составляло около 26, из которых около трёх обрушиваются на Японию.
Тайфун развивается за счёт энергии, высвобождающейся при конденсации водяного пара, поднимающегося с теплой поверхности океана, в капли воды в облаках, и поэтому большинство тайфунов формируются и обрушиваются на Японские острова с июля по октябрь, когда температура океана выше, и в этот период наблюдается также наибольший ущерб от наводнений, оползней и других связанных с ними катастрофических последствий.
В сентябре вблизи Японского архипелага часто наблюдаются стационарные осенние дождевые фронты, и если в них попадает влажный воздух тайфуна, это может усилить их активность и усугубить ущерб.
Руководство по эвакуации
Кабинет министров Японии подготовил руководящие принципы эвакуации в случае стихийных бедствий, призывая людей брать на себя ответственность за свою безопасность и принимать собственные решения. Эти принципы легли в основу пятиуровневой системы предупреждений, которые издают Метеорологическое агентство Японии и местные администрации.
|Уровень
|Описание предупреждений
|Рекомендуемые действия
|5
|Меры безопасности в чрезвычайных ситуациях
|Опасно для жизни. Немедленно эвакуируйтесь в безопасное место.
|При предупреждениях 4-го и 5-го уровня предписывается всеобщая эвакуация
|4
|Приказ об эвакуации
|Немедленная эвакуация всех жителей в безопасное место.
|3
|Эвакуация пожилых людей
|Эвакуируйте пожилых людей и других людей, нуждающихся в помощи.
|2
|Предупреждение о сильном дожде, наводнении, штормовом нагоне
|Уточните маршруты эвакуации.
|1
|Раннее предупреждение
|Будьте в состоянии готовности.
Составлено Nippon.com по данным Кабинета министров
При 3-м уровне (красный) предупреждения необходимо эвакуировать пожилых и прочих людей, которым требуется помощь, тогда как прочие должны рассмотреть возможность отмены обычных мероприятий и подготовиться к эвакуации. При 4-м уровне (фиолетовый) местные власти издают распоряжение о всеобщей эвакуации. Предупреждение 5-го уровня (чёрный) издаётся, когда катастрофа неизбежна или уже происходит, и каждый должен приложить все усилия для обеспечения собственной безопасности.
В случае стихийных бедствий местные органы власти будут использовать цветовую кодировку при трансляции сообщений об эвакуации, поэтому стоит запомнить характеристики разных уровней предупреждений и при необходимости принимать соответствующие меры.
Фотография к заголовку: PIXTA
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