Тайфуны в Японии: что означают уровни оповещения о бедствии?

В Японии летом и осенью часто случаются тайфуны. Для обеспечения безопасности людей создана официальная система оповещения с присвоенными разным уровням опасности цветами, благодаря чему проще понять, какие действия следует предпринять в конкретной чрезвычайной ситуации.

Японское слово тайфу:, «тайфун», используется для описания системы низкого давления, как правило, в виде циклона, которая развивается над тропическими водами Тихого океана, а затем направляется в сторону Японии или других частей Восточной Азии, с максимальными устойчивыми ветрами на уровне земли со средней скоростью не менее 17 метров в секунду в течение 10 минут. Тайфуны перемещаются за счёт ветров, дующих на большой высоте, и обычно движутся на север под влиянием вращения Земли. Многие из тайфунов, приближающихся к Японскому архипелагу, переносятся преобладающими западными ветрами в северо-восточном направлении на высокой скорости. В этой статье используется японское определение тайфуна – в международной классификации более медленные тайфуны называются «тропическими депрессиями» или «тропическими штормами».

Каждый год формируется разное число тайфунов, а среднегодовое количество за период с 1951 по 2023 год составляло около 26, из которых около трёх обрушиваются на Японию.

Тайфун развивается за счёт энергии, высвобождающейся при конденсации водяного пара, поднимающегося с теплой поверхности океана, в капли воды в облаках, и поэтому большинство тайфунов формируются и обрушиваются на Японские острова с июля по октябрь, когда температура океана выше, и в этот период наблюдается также наибольший ущерб от наводнений, оползней и других связанных с ними катастрофических последствий.

В сентябре вблизи Японского архипелага часто наблюдаются стационарные осенние дождевые фронты, и если в них попадает влажный воздух тайфуна, это может усилить их активность и усугубить ущерб.

Руководство по эвакуации

Кабинет министров Японии подготовил руководящие принципы эвакуации в случае стихийных бедствий, призывая людей брать на себя ответственность за свою безопасность и принимать собственные решения. Эти принципы легли в основу пятиуровневой системы предупреждений, которые издают Метеорологическое агентство Японии и местные администрации.

Уровень Описание предупреждений Рекомендуемые действия 5 Меры безопасности в чрезвычайных ситуациях Опасно для жизни. Немедленно эвакуируйтесь в безопасное место. При предупреждениях 4-го и 5-го уровня предписывается всеобщая эвакуация 4 Приказ об эвакуации Немедленная эвакуация всех жителей в безопасное место. 3 Эвакуация пожилых людей Эвакуируйте пожилых людей и других людей, нуждающихся в помощи. 2 Предупреждение о сильном дожде, наводнении, штормовом нагоне Уточните маршруты эвакуации. 1 Раннее предупреждение Будьте в состоянии готовности.

Составлено Nippon.com по данным Кабинета министров

При 3-м уровне (красный) предупреждения необходимо эвакуировать пожилых и прочих людей, которым требуется помощь, тогда как прочие должны рассмотреть возможность отмены обычных мероприятий и подготовиться к эвакуации. При 4-м уровне (фиолетовый) местные власти издают распоряжение о всеобщей эвакуации. Предупреждение 5-го уровня (чёрный) издаётся, когда катастрофа неизбежна или уже происходит, и каждый должен приложить все усилия для обеспечения собственной безопасности.

В случае стихийных бедствий местные органы власти будут использовать цветовую кодировку при трансляции сообщений об эвакуации, поэтому стоит запомнить характеристики разных уровней предупреждений и при необходимости принимать соответствующие меры.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме