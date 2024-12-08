Паспорт Японии уступил первое место в мировом рейтинге

Паспорт Японии уступил первое место в мировом рейтингеПолитика Туризм
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Япония заняла второе место в мировом рейтинге паспортов 2024 года, в котором сравнивается количество стран и регионов, в которые можно въехать без визы. Япония находилась на первом месте шесть лет подряд, начиная с 2018 года, но в 2024 году уступила лидерство Сингапуру. Британская консалтинговая фирма Henley & Partners провела исследование паспортов из 199 стран и регионов и 227 направлений на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
На втором месте оказалась Япония, которая делит это место с Финляндией, Францией, Германией, Италией, Южной Кореей и Испанией. Паспорт каждой из этих стран позволяет въезжать без визы в 192 страны и территории, тогда как паспорт Сингапура действителен для въезда в 195 стран и территорий.
Мировой рейтинг паспортов 2024 г. (в скобках указано количество стран и территорий, куда можно въехать без визы)
- Сингапур (195)
- Япония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Испания (192)
- Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция (191)
- Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария, Великобритания (190)
- Австралия, Греция (189)
Источник: данные Henley & Partners
Что касается других стран, которые не вошли в первую пятёрку, то 8-е место заняли США (186 стран и территорий), Тайвань оказался на 34-м месте (141), Россия – на 46-м (116), Китай – на 60-м (85), Египет – на 90-м (52). Объединенные Арабские Эмираты впервые вошли в первую десятку, заняв 9-е место (185).
С обратной стороны, Япония разрешает безвизовый въезд в страну из 70 стран и территорий, занимая по этому показателю 70-е место. В Сингапур без визы можно въехать из 164 стран и территорий, он находится на 15-м месте по доступности въезда.
Фотография к заголовку: PIXTA
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