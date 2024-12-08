Паспорт Японии уступил первое место в мировом рейтинге

В мировом рейтинге паспортов 2024 года Япония, паспорта которой считались самыми удобными для заграничных поездок, оказалась на втором месте.

Япония заняла второе место в мировом рейтинге паспортов 2024 года, в котором сравнивается количество стран и регионов, в которые можно въехать без визы. Япония находилась на первом месте шесть лет подряд, начиная с 2018 года, но в 2024 году уступила лидерство Сингапуру. Британская консалтинговая фирма Henley & Partners провела исследование паспортов из 199 стран и регионов и 227 направлений на основе данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

На втором месте оказалась Япония, которая делит это место с Финляндией, Францией, Германией, Италией, Южной Кореей и Испанией. Паспорт каждой из этих стран позволяет въезжать без визы в 192 страны и территории, тогда как паспорт Сингапура действителен для въезда в 195 стран и территорий.

Мировой рейтинг паспортов 2024 г. (в скобках указано количество стран и территорий, куда можно въехать без визы)

Сингапур (195) Япония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Испания (192) Австрия, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция (191) Бельгия, Новая Зеландия, Португалия, Швейцария, Великобритания (190) Австралия, Греция (189)

Источник: данные Henley & Partners

Что касается других стран, которые не вошли в первую пятёрку, то 8-е место заняли США (186 стран и территорий), Тайвань оказался на 34-м месте (141), Россия – на 46-м (116), Китай – на 60-м (85), Египет – на 90-м (52). Объединенные Арабские Эмираты впервые вошли в первую десятку, заняв 9-е место (185).

С обратной стороны, Япония разрешает безвизовый въезд в страну из 70 стран и территорий, занимая по этому показателю 70-е место. В Сингапур без визы можно въехать из 164 стран и территорий, он находится на 15-м месте по доступности въезда.

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