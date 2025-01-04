Въездной туризм в 2024 году: годовое число посетителей Японии выросло до рекордного уровня и составило 33,37 миллиона человек, превысив показатель 2019 года

Поздно вечером в метро можно увидеть счастливые лица иностранных туристов, контрастирующие с утомлённым видом японцев, возвращающихся с работы. После отмены последних эпидемических ограничений в этом году количество зарубежных посетителей Японии достигло нового рекордного уровня.

По данным Японской национальной туристической организации, число иностранных посетителей Японии в ноябре 2024 года составило 3 187 000 человек, что на 30,6% больше, чем за тот же месяц предыдущего года.

Это также на 30,5% больше, чем в ноябре 2019 года, до пандемии коронавируса. Общее число въехавших в страну иностранцев с января по ноябрь этого года составило 33 379 900, превысив показатель в 31 880 000 человек в 2019 году и установив новый рекорд с момента начала сбора этой статистики в 1964 году. При таких темпах можно быть уверенным, что годовое число посетителей превысит 35 миллионов.

В ноябре, когда сезон осенней листвы в самом разгаре, слабая йена ещё больше подстегнула спрос на поездки в Японию, и он остаётся стабильно высоким. По странам и регионам новый рекорд в ноябре установила Южная Корея, откуда приехало 749 500 человек, на 15,3% больше, чем в том же месяце прошлого года. Число туристов из Китая выросло на 111,5% до 546 300 человек. За ним следуют Тайвань, США и Гонконг. Значительно возросло также число посетителей из Европы, Ближнего Востока и Индии.

С другой стороны, продолжающееся падение йены делает поездки из Японии более дорогими, поэтому число японцев, выехавших из Японии в ноябре, составило 1 175 100, что на 28,4% меньше, чем в 2019 году, до пандемии коронавируса. Совокупный показатель с января по ноябрь составил 11,82 миллиона, что на 35,7% меньше, чем в 2019 году.

Фотография к заголовку: Туристы гуляют по ночному Синсэкай (Reuters)

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