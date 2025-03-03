70% украинских беженцев хотят, чтобы дети продолжали образование в Японии: некоторые ищут поддержку в трудоустройстве для долгосрочного пребывания

24 февраля исполняется три года с тех пор, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину. Опрос, проведенный фондом Nippon Foundation, показал, что 70% украинских родителей, эвакуированных в Японию, намерены продолжать обучать своих детей в японских школах. Всё больше людей задумываются о том, чтобы пожить в Японии долгое время. Однако лишь ограниченное число из них работают полный рабочий день, и поступает много заявок с просьбой о поддержке в поиске работы.

Многие люди хотят, чтобы дети продолжали учиться в японских школах

С октября по декабрь 2024 года среди эвакуированных при поддержке фонда Nippon Foundation из Украины (в возрасте 18 лет и старше) проводился опрос, охвативший 887 человек.

В том числе эвакуированных спрашивали, в школе какой страны будут учиться их дети. 66% родителей хотят, чтобы их дети ходили в японскую школу. В настоящее время 63% детей посещают японские школы и детские сады, но новые данные указывают на рост этого показателя в будущем. Общее число родителей, которые планировали, что их дети будут учиться в школе в «своей стране» или «третьей стране», кроме Японии, составило менее 20%.

Родители оценивают навыки владения японским языком у своих детей как «понимают всё» или «почти всё» в 46% случаев – это значительно лучше ситуации в момент приезда в Японию, когда так оценивали менее чем 10%. В 80% случаев респонденты тогда сообщали, что дети «почти ничего не понимают» или «понимают только отдельные слова», но сейчас этот показатель снизился до 17%. Отмечалось, что незнание японского языка является препятствием для трудоустройства и дальнейшего образования для украинских беженцев, однако дети достигли устойчивого прогресса в приобретении навыков японского языка.

44% хотят оставаться как можно дольше в Японии

Процент людей, желающих остаться в Японии, остается стабильным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет чуть более 70%. Число тех, кто хочет остаться «как можно дольше», выросло на 5 пунктов до 44%, тогда как число тех, кто хочет остаться «на некоторое время, пока ситуация не успокоится», сократилось на 7 пунктов до 27%.

Среди эвакуированных доля работающих увеличилась на 7 процентных пунктов и составила 54%. Число людей, работающих полный рабочий день, увеличилось на 2 процентных пункта и составило 14%. Число людей, работающих неполный рабочий день, увеличилось на 4 процентных пункта до 39%, при этом по-прежнему преобладает нерегулярная занятость. 46% не работают, а 27% ищут работу. Многие эвакуированные ищут стабильную работу как основу для своего долгосрочного пребывания в Японии, и наиболее частой формой поддержки, которую они хотят от японской стороны, является предоставление информации о работе и профессиональная подготовка (46%).

Многие люди хотят поддержки для дальнейшего образования и трудоустройства

Фонд Nippon Foundation оказывает расходы на проживание и другую поддержку на срок до трёх лет почти 2000 украинцам, эвакуировавшимся в Японию после вторжения России в Украину. На пресс-конференции 19 февраля было объявлено, что поддержка расходов на проживание будет постепенно прекращаться, а основными направлениями поддержки станут поддержка трудоустройства и изучения японского языка.

Александр Самарха, старшеклассник, эвакуировавшийся из Украины и присутствовавший на пресс-конференции, в апреле начнёт учиться в университете в Японии. «Я хотел бы продолжить учиться и работать в Японии, а в будущем хотел бы завести семью. Я бы хотел, чтобы вы оказали мне финансовую поддержку, чтобы я могла учиться в Японии», — сказала она. Валерия Липина, студентка университета, которая планирует найти работу в Японии, сказала: «Я надеюсь на поддержку в поиске работы и на место, где украинцы в Японии смогут поговорить друг с другом о своих проблемах».

Сасакава Дзюмпэй, исполнительный директор Nippon Foundation, сказал: «Многие украинские эвакуированные адаптировались к жизни в Японии, поэтому я думаю, что наша поддержка до сих пор работала хорошо. Мы хотели бы продолжать оказывать поддержку в будущем в сотрудничестве с НКО, местными органами власти и другими организациями».

Фотография к заголовку: На пресс-конференции, проведенной фондом Nippon Foundation, старшеклассник Александр Самарха (на переднем плане справа) и другие беженцы из Украины выражают свою благодарность за поддержку, которую они получают в своей жизни в Японии, и свои надежды на продолжение образования в стране (фотография Мацумото Соити)

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