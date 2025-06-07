Среди уроженцев столичного региона Токио 26% людей продолжают жить с родителями даже после 40 лет

В городских районах арендная плата стремительно растёт, продукты питания тоже неуклонно дорожают, и немало людей не решаются начать самостоятельную жизнь даже тогда, когда работа довольно далеко.

Компания LIFULL (округ Тиёда, Токио), которая занимается информационной поддержкой в вопросах недвижимости, провела опрос о жилищных условиях среди людей в возрасте от 20 до 49 лет, родившихся и проживающих в столичном районе Токио (префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба). Он показал, что 26,4% людей в возрасте от 30 до 49 лет живут со своими родителями. Среди людей в возрасте 20-29 лет с родителями живут 37,7%, и это больше доли тех, кто живёт один.

Самой распространённой причиной проживания с родителями среди респондентов в возрасте от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет стала экономия денег – 48,6% и 47,0% соответственно. Среди тех, кому за 40, 36,8% заявили, что у них нет финансовых возможностей, чтобы жить отдельно. Многие люди всех возрастных групп предпочитают жить с родителями по финансовым причинам.

Среди людей, в настоящее время живущих с родителями, 36,0% заявили, что дорога на работу занимает более часа – похоже, что преимущества жизни с родителями перевешивают неудобства от того, что на работу ездить далеко.

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