В Японии сумма собранного налога на выезд из страны в 2024 г. достигла рекордной отметки: влияние низкого курса йены и роста числа иностранных туристов

Доходы от налога на международный туризм (налога на выезд), взимаемого при выезде из Японии, за 2024 финансовый год впервые за пять лет достигли рекордно высокого уровня.

1000 йен на человека – это много или мало?

Министерство финансов объявило, что доходы от международного туристического налога за 2024 финансовый год составили 48,1 млрд йен, превзойдя предыдущий рекорд в 44,3 млрд йен, установленный в 2019 финансовом году.

Финансовый год длится с апреля по конец марта следующего года, но налоговые поступления, уплаченные до конца мая, учитываются как доход за предыдущий финансовый год. Объявленные цифры налоговых поступлений за 2024 финансовый год были подсчитаны до конца апреля, поэтому окончательная цифра будет ещё выше.

Основными факторами увеличения налоговых поступлений являются низкий курс йены и увеличение числа приезжающих в Японию иностранных туристов. По данным Японской национальной туристической организации (JNTO), число иностранных туристов в 2024 финансовом году составило 38,84 миллиона, что на 34,7% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Налог на выезд из разных стран и территорий

Япония 1000 йен (примерно 6,9 долларов США) США 22,2 доллара США Австралия 70 австралийских долларов Египет 25 долларов США Гонконг 120 гонконгских долларов

*Значение в долларах дано по курсу на 27 июня 2025 г. Название налога различается по странам и территориям

Источник: JTB

Правительство Японии ввело этот налог в январе 2019 года, добавляя его к стоимости билетов на самолёты и другой транспорт при выезде из страны. С каждого человека, покидающего Японию, взимают 1000 йен. Это низкая сумма по сравнению с другими странами и территориями, и в парламенте ведутся дискуссии о его повышении.

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