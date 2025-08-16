Рост цен приводит к ухудшению питания детей из малообеспеченных семей в Японии

В условиях продолжающегося роста цен за год примерно на 10% выросло число детей из малообеспеченных семей, которые не могут полноценно пообедать во время длинных каникул, когда нет школьных обедов. Это вызывает опасения по поводу здоровья детей.

Всё больше детей зависят от школьных обедов

В июне 2025 года международная неправительственная организация Save the Children Japan провела опрос 7856 малообеспеченных семей с детьми, которые ранее пользовались услугами поддержки этой организации.

На вопрос о том, получают ли их дети достаточно питания в четырёх случаях – завтрак, обед в школе, обед вне школы (например, во время длинных каникул), и ужин, процент домохозяйств, ответивших «недостаточно» или «совсем не получают», оказался во всех случаях выше, чем в предыдущем году.

Школьные обеды считаются «спасительным средством для детского питания», поскольку они обеспечивают сбалансированный по питательным веществам обед. В отсутствие школьных обедов 54,5% домохозяйств ответили, что дети либо не получают обед, либо получают недостаточное количество еды, что на 8,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. В то же время при наличии школьных обедов доля таких ответов составила всего 7,7%. При этом 38,8% домохозяйств ответили, что дети получают достаточно или в некоторой степени достаточно питания, этот показатель снизился на 12,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

В случае завтраков доля ответов «достаточно» и «в некоторой степени» снизилась на 11,6%, в отношении ужинов – на 11,8%.

Домохозяйства с низким доходом чаще сталкиваются с ухудшением качества своего рациона питания из-за роста цен. 88,9% таких домохозяйств ответили, что «рост цен оказал значительное или в некоторой степени негативное влияние на питание и пищевые привычки их детей по сравнению с прошлым годом».

Реже едят рис, рыбу и мясо

Рост цен влияет не только на количество, но и на состав блюд. Учитывая резкий рост цен на рис, на вопрос о частоте употребления риса вне школьных обедов 76,2% респондентов ответили, что его потребление «уменьшилось» или «несколько уменьшилось» по сравнению с предыдущим годом.

Также наблюдается заметное снижение потребления белков, важных для роста организма. На вопрос о том, как часто дети едят рыбу или мясо помимо школьных обедов, 65,4% ответили, что частота сократилась, или несколько сократилась. Лишь 27,3% ответили, что дети получают эти продукты почти ежедневно.

На просьбу выбрать несколько ответов относительно того, как сказывается рост цен, 68,5% респондентов ответили, что сократили или прекратили питание вне дома. Далее следует снижение потребления снэков, овощей и фруктов, мяса и рыбы, риса и других основных продуктов питания, при этом большинство людей отметили, что сократили их покупку.

На вопрос о том, какие меры поддержки хотели бы видеть малоимущие домохозяйства, более 70% респондентов назвали регулярное предоставление продуктов питания, продовольственные банки, детские столовые и т. д. Почти 70% также упомянули субсидии на обеды и раздачу продуктов питания во время длинных выходных и снижение ставки потребительского налога на продукты питания и товары первой необходимости.

Фотография к заголовку: PIXTA

