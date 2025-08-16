Рост цен приводит к ухудшению питания детей из малообеспеченных семей в Японии

Рост цен приводит к ухудшению питания детей из малообеспеченных семей в ЯпонииОбщество Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Всё больше детей зависят от школьных обедов
В июне 2025 года международная неправительственная организация Save the Children Japan провела опрос 7856 малообеспеченных семей с детьми, которые ранее пользовались услугами поддержки этой организации.
На вопрос о том, получают ли их дети достаточно питания в четырёх случаях – завтрак, обед в школе, обед вне школы (например, во время длинных каникул), и ужин, процент домохозяйств, ответивших «недостаточно» или «совсем не получают», оказался во всех случаях выше, чем в предыдущем году.
Школьные обеды считаются «спасительным средством для детского питания», поскольку они обеспечивают сбалансированный по питательным веществам обед. В отсутствие школьных обедов 54,5% домохозяйств ответили, что дети либо не получают обед, либо получают недостаточное количество еды, что на 8,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем году. В то же время при наличии школьных обедов доля таких ответов составила всего 7,7%. При этом 38,8% домохозяйств ответили, что дети получают достаточно или в некоторой степени достаточно питания, этот показатель снизился на 12,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.
В случае завтраков доля ответов «достаточно» и «в некоторой степени» снизилась на 11,6%, в отношении ужинов – на 11,8%.
Домохозяйства с низким доходом чаще сталкиваются с ухудшением качества своего рациона питания из-за роста цен. 88,9% таких домохозяйств ответили, что «рост цен оказал значительное или в некоторой степени негативное влияние на питание и пищевые привычки их детей по сравнению с прошлым годом».
Реже едят рис, рыбу и мясо
Рост цен влияет не только на количество, но и на состав блюд. Учитывая резкий рост цен на рис, на вопрос о частоте употребления риса вне школьных обедов 76,2% респондентов ответили, что его потребление «уменьшилось» или «несколько уменьшилось» по сравнению с предыдущим годом.
Также наблюдается заметное снижение потребления белков, важных для роста организма. На вопрос о том, как часто дети едят рыбу или мясо помимо школьных обедов, 65,4% ответили, что частота сократилась, или несколько сократилась. Лишь 27,3% ответили, что дети получают эти продукты почти ежедневно.
На просьбу выбрать несколько ответов относительно того, как сказывается рост цен, 68,5% респондентов ответили, что сократили или прекратили питание вне дома. Далее следует снижение потребления снэков, овощей и фруктов, мяса и рыбы, риса и других основных продуктов питания, при этом большинство людей отметили, что сократили их покупку.
На вопрос о том, какие меры поддержки хотели бы видеть малоимущие домохозяйства, более 70% респондентов назвали регулярное предоставление продуктов питания, продовольственные банки, детские столовые и т. д. Почти 70% также упомянули субсидии на обеды и раздачу продуктов питания во время длинных выходных и снижение ставки потребительского налога на продукты питания и товары первой необходимости.
Фотография к заголовку: PIXTA