Японские школьные обеды: образование через питание

В XXI веке школьные обеды стали способом познакомить учеников с основами здорового питания, местными продуктами и блюдами кухни народов мира.

Едим местное

После того как в 1991 году лопнула «экономика мыльного пузыря», страна долгое время находилась в состоянии стагнации. Правительство начало административные и налоговые реформы, чтобы сократить расходы, и школьные обеды оказались под угрозой. В 1997 году кабинет министров принял решение постепенно отказаться от механизмов, созданных для обеспечения школ продуктами. Отмена в марте 2000 года скидок на рис, который использовался в школьных обедах, была одной из мер, положивших конец централизованной системе снабжения, действовавшей со времён окончания Второй мировой войны. С этого момента продукты, используемые в школах, стали отражать характер и условия жизни в префектурах.

Под влиянием движения «ешьте местное» в 1998 финансовом году Управление образования Сайтамы приняло программу, обещающую привнести в школьные обеды «преимущества местной кухни». Учитель, участвовавший в этом процессе, вспоминает, что поначалу всё шло не так гладко. «Было нелегко объяснить людям концепцию инициативы, поэтому мы начали с того, что обратились непосредственно к фермерам и убедили их поставлять ингредиенты напрямую».



Дети узнают о том, как выращивают рис и как он оказывается в школе (© Музей истории школьных обедов)

В Имидзу, провинция Тояма, по инициативе ассоциации рыболовных кооперативов в меню школьных обедов включён местный деликатес – снежный краб. Представители компании рассказывают детям о крабах, в том числе о способах ловли и о том, как их готовить, давая возможность попробовать знаменитые блюда местной кухни и узнать о них больше.

Образование через питание

С некоторых пор семьи стали реже собираться вместе за столом, поскольку дети допоздна заняты в школе, и всё чаще оба родителя работают. Растущее число ресторанов быстрого питания и мини-маркетов также сделало быстрый перекус дешёвым и простым делом. Недавние быстрые и многочисленные изменения пищевых привычек вызывают опасения по поводу несбалансированного рациона детей.

Правительство стремится решить эту проблему с помощью просвещения, и в этом помогают школьные обеды. Главная цель – рассказать детям о еде и привить здоровые пищевые привычки. Первым шагом стало введение в апреле 2005 года должности учителя по питанию, а в июле того же года был принят Закон о питании и образовании. В июне 2008 года в Закон о школьном питании была внесена поправка, подчёркивающая важность сёкуику, или просвещения в вопросах питания.

Следующие шесть областей являются основными направлениями этого обучения.

Важность приёма пищи в специально отведённое для этого время. Влияние питания на физическое и психическое здоровье. Умение выбирать подходящие продукты питания. Воспитание чувства благодарности. Развитие социальных навыков. Понимание культуры питания.

Общая цель состоит в том, чтобы привить детям навыки правильного питания, которые они смогут использовать в дальнейшем, чтобы вести полноценную жизнь. На это направлены усилия по использованию местных ингредиентов и созданию меню, учитывающего процессы глобализации.



Обед в камерунском стиле в городе Накацуэ, Оита, который принимал национальную сборную Камеруна во время чемпионата мира по футболу 2002 года, проходившего в Японии и Южной Корее (© Музей истории школьных обедов)

В годы проведения в Японии международных спортивных мероприятий в школах страны появлялись самые разнообразные блюда. Во время чемпионата мира по футболу 2002 года, чемпионата мира по регби 2019 года и Олимпийских игр 2021 года в Токио районы, принимающие спортсменов из-за рубежа, включали в школьные меню блюда их родных стран.

Местные власти также предлагают меню, основанные на кухне зарубежных городов-побратимов. В целом, они сильно отличаются от повседневных блюд Японии. Например, в американских блюдах чаще используют фасоль и помидоры, а в европейских блюдах – мясо и картофель. Хотя зарубежные поездки стали более доступными, в некоторые страны и регионы из Японии добраться непросто. Поэтому для ребёнка возможность попробовать блюда разных кухонь мира во время школьного обеда – это не только удовольствие, но и ценная образовательная возможность.



Обед, знакомящий школьников с итальянской кухней (© Музей истории школьных обедов)

Цены растут

Существует три основные модели организации школьного питания. В первой модели обеды готовятся непосредственно в школах, в специально оборудованных кухнях. Во второй – центры школьного питания готовят еду и доставляют её в учебные заведения. Третья модель включает в себя другие методы, такие как поставки от частных подрядчиков.

Каждый метод адаптирован к местным условиям. Во всех случаях безопасность является приоритетом, поэтому управление объектами, обработка и приготовление пищи подчиняются строгим санитарно-гигиеническим требованиям. Для противостояния таким рискам, как неожиданные вспышки норовируса и учащающиеся в последние годы случаи пищевой аллергии у детей, постоянно принимаются систематические меры, включая обновление инструкций и внедрение адекватных систем управления.



Различные виды хлеба, подаваемые к школьным обедам (© Музей истории школьных обедов)

Расходы на школьные обеды обычно оплачиваются совместно местными органами власти и родителями или опекунами. Власти оплачивают помещения, ремонт, труд и коммунальные услуги, в то время как семьи платят за продукты питания. Насущные проблемы, такие как напряжённость с поставками зерна после вторжения России в Украину, высокие цены на нефть и корма, экстремальные погодные условия во всем мире и распространение птичьего гриппа, влияют на стоимость школьных обедов. Стоимость продуктов питания выросла за последние два-три года до уровня, который невозможно покрыть только за счёт выплат от родителей, а с прошлого лета дополнительным бременем стали высокие цены на рис. Необходимы новые меры поддержки.

Согласно данным Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий, по состоянию на май 2023 года школьными обедами обеспечивались около 9,2 миллиона детей в 29 204 начальных и неполных средних школах по всей Японии. Согласно исследованию, проведённому в 2021 году Кабинетом министров, около 14% детей – то есть примерно каждый седьмой – получают школьное питание за счёт прямой государственной поддержки или дотаций. Как я уже писал ранее, система школьного питания основана на идее обеспечения питанием всех, независимо от их семейной ситуации. Это остаётся актуальным даже в нынешнюю эпоху изобилия.

Бесплатные обеды как мера поддержки семей

Другой опрос Министерства образования показал, что по состоянию на сентябрь 2023 года около 30% муниципалитетов, в общей сложности 547, предоставляли абсолютно бесплатные школьные обеды в государственных начальных и средних школах. Это примерно в семь раз больше, чем показал аналогичный опрос в 2017 году. Переход к бесплатным обедам отражает усилия муниципалитетов по стимулированию жителей заводить детей за счёт снижения финансовой нагрузки на родителей.

С января 2025 года школьные обеды стали бесплатными в школах всех муниципалитетов Токио. Однако слышны критические замечания по поводу того, что доступность бесплатного питания зависит от адреса проживания детей, при этом некоторые утверждают, что за бесплатные школьные обеды должно отвечать правительство страны. Это стало главной темой обсуждения в парламенте. Однако, чтобы сохранить уникальную систему школьных обедов в Японии, важно думать не только о финансовой стороне, но и о том, каким должно быть полезное и качественное питание для детей.

В Музее истории школьных обедов, директором которого я являюсь, представлены муляжи школьных обедов разных периодов и связанные с этой темой фотографии. Экспонаты рассказывают о социальных, экономических и продовольственных условиях того времени и показывают, что сегодняшняя система школьных обедов существует благодаря усилиям, настойчивости и преданности людей, которые их обеспечивали. Заметно, как сильно эти люди хотели, чтобы дети росли здоровыми и обрели светлое будущее.



Сотрудники системы школьного питания из Тайваня знакомятся с экспонатами, посвящёнными истории школьных обедов Японии (© Музей истории школьных обедов)

Я хочу, чтобы дети получали удовольствие от школьного обеда сегодня и с нетерпением ждали завтрашнего. Я также хочу, чтобы дети поняли ценность собственной жизни и задумались о людях, которые выращивают и готовят еду, а также о нашем обществе и мире в целом. Как человек, чья работа связана со школьными обедами, я сделаю всё возможное, чтобы это стало реальностью.

Фотография к заголовку: Представитель рыболовецкого кооператива объясняет ученицам начальной школы, как правильно снимать панцирь с краба, который подают на обеде в школе в Имидзу, Тояма. 8 октября 2024 г. (© Управление образования Имидзу)