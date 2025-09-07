Международные авиаперевозки Японии в 2024 году вернулись к уровню, существовавшему до пандемии

Экономика

Согласно данным правительства, количество пассажиров международных рейсов в аэропортах Японии в 2024 году составило 101 056 010, восстановившись примерно до уровня 2019 года, предшествовавшего пандемии COVID-19.
Число пассажиров международных рейсов в 2019 году достигло рекордного уровня в 103,34 млн человек. Однако в течение трёх лет, с 2020 по 2022 год, оно оставалось на уровне ниже 20 млн человек. В 2023 году оно поднялось до 71,83 млн человек. Объём международных грузовых перевозок в 2024 году составил 3,57 млн тонн, что на 7,4% больше, чем в предыдущем году.

Пассажиропоток (посадка и высадка) и перевозки грузов на международных рейсах Японии

По количеству пассажиров международных рейсов в 2024 году лидировал аэропорт Нарита (33%), за ним идут аэропорты Кансай (24%), Ханэда (22%) и Фукуока (8%). Аэропорт Кансай впервые за четыре года обогнал Ханэду и занял второе место.

Доля Нариты в объёме обработки международных грузов составила 54,4%, Кансай обработал 20,8%, а Ханэда – 19,6%.

Перевозки пассажиров международных рейсов по аэропортам

Аэропорт Ханэда пропускает 234 000 пассажиров международных и внутренних рейсов день

Диаграмма ниже показывает общий пассажиропоток международных и внутренних рейсов десяти крупнейших аэропортов страны. Аэропорт Ханэда, занимающий первое место, в 2024 году обслужил 85 677 000 пассажиров, что в среднем составляет 234 000 пассажиров в день. Благодаря значительному росту числа международных пассажиров, аэропорт Кансай, занимавший в прошлом году четвёртое место, поднялся на одну позицию.

Рейтинг перевозки пассажиров по аэропортам в 2024 году

Материалы

Фотография к заголовку: PIXTA

