Проведенный в Японии опрос показывает, что онкологическое заболевание в среднем приводит к снижению годового дохода на 20%

Когда-то рак считался неизлечимой болезнью, но сейчас разные виды онкологических заболеваний поддаются лечению. Однако серьёзную проблему представляют стоимость лечения и обеспечение расходов на проживание потом.

В июле и августе 2025 года компания Lifenet Insurance провела опрос о финансовых аспектах онкологических заболеваний, в котором приняли участие 719 человек, которые на момент постановки диагноза работали.

Средний годовой доход после лечения в среднем снизился на 20%, с примерно 4,82 млн йен до 3,88 млн йен. Снижение доходов, определённое в ходе аналогичных опросов, проведённых в 2017 и 2020 годах, было примерно таким же.

Наиболее распространённой причиной снижения дохода было «взятие отпуска» (50%), затем следовали «снижение рабочей нагрузки» (42%) и «увольнение с работы» (23%). Также были случаи, когда доход снижался из-за перевода на другую работу, например, один сотрудник (штатный сотрудник в возрасте около 40 лет) рассказал: «После прохождения лечения меня внезапно перевели на другую работу».

Как люди компенсировали потерянный доход и покрывали расходы на жизнь? 62% ответили, что использовали сбережения, далее следуют такие способы, как экономия на расходах на жизнь и использование государственных систем социального обеспечения.

Среди используемых государственных систем 74% назвали «Систему высокозатратной медицинской помощи», которая позволяет возмещать медицинские расходы, превышающие лимит самостоятельной оплаты. Второй по распространённости системой (56%) стала «Система подтверждения лимита суммы», которая позволяет ограничить сумму, уплачиваемую в кассе, лимитом самостоятельной оплаты.

Однако 39% респондентов заявили, что использования только государственных систем «совсем недостаточно» или «в какой-то мере недостаточно». 85% людей оформляли ранее страхование в частных компаниях, куда они могли бы обратиться в случае необходимости, но 20% из них заявили, что не смогли получить пособия по таким причинам, как «отсутствие покрытия амбулаторного лечения».

После выявления заболевания уже поздно думать об этом, так что лучше заранее проверить, что покрывает ваша страховка, и на всякий случай принять меры, пока вы здоровы.

LIFENET INSURANCE COMPANY: Опрос 2025 годао раке и деньгах среди людей, переживших онкологическое заболевание

