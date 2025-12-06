Национальный центр исследования рака опубликовал статистику пятилетней выживаемости при онкологических заболеваниях: раннее выявление – важнее всего

Когда-то рак считался неизлечимым заболеванием, но сейчас он зачастую поддаётся лечению. Национальный центр исследования рака опубликовал данные о пятилетней выживаемости при раке в зависимости от локализации и стадии болезни.

Улучшение показателей выживаемости при разной локализации

Национальный центр исследования рака опубликовал данные о пятилетней выживаемости примерно 2,54 миллиона человек, у которых в период с 2012 по 2015 год были диагностированы онкологические заболевания. Данные были получены из 44 префектур, соответствующих международным стандартам. Использовался показатель «чистой выживаемости», то есть оценку, исключающую смерти по причинам, не связанным с раком.

Самые высокие показатели выживаемости по локализации были у женщин с раком щитовидной железы (92,7%), раком кожи (92,4%) и раком молочной железы (88,7%), а также у мужчин с раком предстательной железы (94,3%), раком кожи (90,9%) и раком щитовидной железы (88,6%).

Анализ динамики показателей выживаемости с 1993 года показывает, что показатели выживаемости улучшились для заболеваний многих органов и систем. Как у мужчин, так и у женщин наблюдалось значительное снижение заболеваемости лейкемией, злокачественной лимфомой и заболеваниями лёгких. В то же время, в отношении поджелудочной железы, жёлчного пузыря и жёлчных протоков существенных улучшений не наблюдалось, и показатели выживаемости остаются низкими.

Наблюдалась значительная разница в показателях выживаемости при раке ранней стадии, оставшемся в пределах одного органа, и запущенном раке, распространившемся на отдаленные органы, включая желудок (92,4% при раке ранней стадии / 6,3% при отдалённых метастазах), толстую кишку (92,3% / 16,8%), легкие (77,8% / 8,2%) и молочную железу у женщин (98,4% / 38,5%). Это подтверждает важность ранней диагностики и раннего лечения.

