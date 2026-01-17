В Японии живёт 9,4 миллионов человек, родившихся в год Лошади, при этом людей 2014 года рождения на 190 000 меньше, чем тех, кто будет отмечать своё 84-летие

В Японии живёт 9,4 миллионов человек, родившихся в год Лошади, при этом людей 2014 года рождения на 190 000 меньше, чем тех, кто будет отмечать своё 84-летиеОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Малочисленность родившихся в годы Лошади
По оценкам Статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2026 года количество родившихся в годы Лошади составляет 9,4 миллиона человек при общей численности населения в 122,96 миллиона человек, и в годы Лошади родилось 7,6% населения Японии, 4,56 миллиона мужчин и 4,84 миллиона женщин, их на 280 000 человек больше, чем мужчин.
По годам рождения в годы Лошади больше всего родившихся в 1978 году, которым в 2026 году исполнится 48 лет, их в Японии 1,68 миллиона человек, за ними следуют родившиеся в 1954 году (72 года, 1,47 млн человек), в 1966 году (60 лет, 1,3 млн человек), а самая молодая группа родилась в течение 2014 года (12 лет, 1 млн человек), их на 190 тысяч человек меньше, чем тех, кто родился в 1942 году и будет отмечать 84-летие (1,19 млн человек).
Количество родившихся в годы Лошади
|Год рождения и возраст
|Население (млн чел.)
|Доля (%)
|2014, 12 лет
|1,00
|10,7
|2002, 24 года
|1,25
|13,3
|1990, 36 лет
|1,28
|13,6
|1978, 48 лет
|1,68
|17,9
|1966, 60 лет
|1,30
|13,8
|1954, 72 года
|1,47
|15,7
|1942, 84 года
|1,19
|12,6
|1930, 96 лет
|0,23
|2,4
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций
Что касается распределения населения по двенадцати годам, то больше всего в Японии родившихся в годы Быка – 10,87 млн человек, и в годы Мыши – 10,74 млн человек. Из-за резкого падения рождаемости в 1966 году, вызванного суеверием об «Огненной Лошади», количество рождённых в годы Лошади оказалось на последнем месте.
Население Японии по годам рождения
|Животные 12-летнего цикла
|Численность (млн чел.)
|Доля (%)
и номер в рейтинге
|Всего населения
|122,96
|100%
|Мышь (子, нэ)
|10,74
|8,7 (2)
|Бык (丑, уси)
|10,87
|8,8 (1)
|Тигр (寅, тора)
|10,58
|8,6 (4)
|Заяц (卯, у)
|10,42
|8,5 (7)
|Дракон (辰, тацу)
|10,56
|8,6 (6)
|Змея (巳, ми)
|10,61
|8,6 (3)
|Лошадь (午, ума)
|9,40
|7,6 (12)
|Овца (未, хицудзи)
|9,97
|8,1 (8)
|Обезьяна (申, сару)
|9,86
|8,0 (10)
|Петух (酉, тори)
|9,50
|7,7 (11)
|Собака (戌, ину)
|9,88
|8,0 (9)
|Кабан (亥, и)
|10,57
|8,6 (5)
Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций.
Материалы
- Статистические материалы Министерства внутренних дел и связи № 147
«Численность населения, родившегося в год Лошади, и число достигших совершеннолетия»
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- В Японии 10,66 миллионов человек родилось в годы Быка, при этом родившихся в 2009 году меньше, чем тех, кто родился в 1937 году
- Уменьшение количества населения Японии: в 2017 году родилось меньше миллиона детей
- Роды в Японии: самая низкая смертность детей
- Сокращение рождаемости в Японии: проблема и возможности решения
- Население Японии в 1920 году и сейчас: что изменилось?
- Демография Японии: 100 млн человек через 50 лет как задача государственной важности
- Старение и сокращение населения Японии: как преодолеть депопуляцию?
- Менее 900 тысяч новорожденных в Японии за год: естественная убыль населения составила более 500 тысяч человек
- Почему японской молодёжи трудно создать семью? Расслоение в обществе продолжается
- Асексуальные браки в Японии: результаты исследования 2016 года