Согласно оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, в год Лошади родилось 9,4 миллиона жителей Японии. Иконе стиля Коидзуми Кёко уже исполнилось 60 лет, а бывший премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро, который продвигал реформы и обещая «уничтожить Либерально-демократическую партию», отметит 84-летие.

Малочисленность родившихся в годы Лошади

По оценкам Статистического управления Министерства внутренних дел и коммуникаций, на 1 января 2026 года количество родившихся в годы Лошади составляет 9,4 миллиона человек при общей численности населения в 122,96 миллиона человек, и в годы Лошади родилось 7,6% населения Японии, 4,56 миллиона мужчин и 4,84 миллиона женщин, их на 280 000 человек больше, чем мужчин.

По годам рождения в годы Лошади больше всего родившихся в 1978 году, которым в 2026 году исполнится 48 лет, их в Японии 1,68 миллиона человек, за ними следуют родившиеся в 1954 году (72 года, 1,47 млн человек), в 1966 году (60 лет, 1,3 млн человек), а самая молодая группа родилась в течение 2014 года (12 лет, 1 млн человек), их на 190 тысяч человек меньше, чем тех, кто родился в 1942 году и будет отмечать 84-летие (1,19 млн человек).

Количество родившихся в годы Лошади

Год рождения и возраст Население (млн чел.) Доля (%) 2014, 12 лет 1,00 10,7 2002, 24 года 1,25 13,3 1990, 36 лет 1,28 13,6 1978, 48 лет 1,68 17,9 1966, 60 лет 1,30 13,8 1954, 72 года 1,47 15,7 1942, 84 года 1,19 12,6 1930, 96 лет 0,23 2,4

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций

Что касается распределения населения по двенадцати годам, то больше всего в Японии родившихся в годы Быка – 10,87 млн человек, и в годы Мыши – 10,74 млн человек. Из-за резкого падения рождаемости в 1966 году, вызванного суеверием об «Огненной Лошади», количество рождённых в годы Лошади оказалось на последнем месте.

Население Японии по годам рождения

Животные 12-летнего цикла Численность (млн чел.) Доля (%)

и номер в рейтинге Всего населения 122,96 100% Мышь (子, нэ) 10,74 8,7 (2) Бык (丑, уси) 10,87 8,8 (1) Тигр (寅, тора) 10,58 8,6 (4) Заяц (卯, у) 10,42 8,5 (7) Дракон (辰, тацу) 10,56 8,6 (6) Змея (巳, ми) 10,61 8,6 (3) Лошадь (午, ума) 9,40 7,6 (12) Овца (未, хицудзи) 9,97 8,1 (8) Обезьяна (申, сару) 9,86 8,0 (10) Петух (酉, тори) 9,50 7,7 (11) Собака (戌, ину) 9,88 8,0 (9) Кабан (亥, и) 10,57 8,6 (5)

Источник: Министерство внутренних дел и коммуникаций.

