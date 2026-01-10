Глобальный рейтинг городов-лидеров 2025 года: Токио впервые занял 2-е место, Осака поднялась на 18-е место благодаря Всемирной выставке

В мировом рейтинге городов 2025 года Токио впервые занял второе место. Осака, где проходила Всемирная выставка Osaka-Kansai Expo, поднялась с 35-го места в прошлом году до 18-го.

Лондон возглавляет список уже четырнадцатый год подряд

Глобальный комплексный рейтинг городов ежегодно с 2008 года публикует аналитический центр Институт городских стратегий Фонда Мори (Токио), и издание 2025 года вышло в декабре.

Комплексный рейтинг городов мира оценивает 48 крупнейших городов и составляется с использованием 72 показателей в шести областях: экономика, исследования и разработки, культура и обмен, удобство для жизни, окружающая среда и транспорт. Полученный балл показывает привлекательность города в пределах от 1 до 2700.

После снятия ограничений на передвижение из-за пандемии коронавируса Токио получил высокую оценку за свой уровень как туристического направления: в ответ на рост числа посетителей Японии увеличилось количество высококлассных гостиничных номеров. Он занял 3-е место в категории «Рост культуры и обмена». С другой стороны, категория «Экономика» осталась на 10-м месте, самом низком за всю историю, как и в прошлом году, из-за низкого уровня заработной платы и вялого потребления, связанного с ослаблением йены и высокими ценами.

Осака, где скоро пройдёт выставка Всемирная выставка (ЭКСПО), поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 35-е место, а Фукуока заняла 42-е место, как и в прошлом году.

, данные рейтинга публикуются каждый год. Девять лет подряд, начиная с 2016 года, одни и те же пять городов занимают в рейтинге одни и те же первые пять мест в таком порядке: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж и Сингапур,.

Токио, занимавший третье место в течение девяти лет начиная с 2016 года, обогнал Нью-Йорк и впервые с начала проведения исследования вышел на второе место. Он занял первое место по параметру «Удобство для жизни», второе – в области «Культура и обмен» и седьмое – по параметру «Окружающая среда», что свидетельствует об улучшении его общей привлекательности.

Показатели Осаки улучшились по параметру «Культура и обмен», учитывающего в том числе количество иностранных туристов, что привело к резкому росту её общего рейтинга. Фукуока поднялась на две позиции по сравнению с предыдущим годом и заняла 40-е место.

Лондон занял первое место. Несмотря на снижение общего балла, он сохраняет лидирующую позицию 14-й год подряд. Он сохранил первое место как в области «Культура и обмен», так и в области «Транспорт», а также второе место в областях «Экономика» и «Исследования и разработки».

Материалы

Институт городских стратегий Фонда памяти Мори Глобальный рейтинг городов по влиянию на экономику в 2025 году

Фотография к заголовку: Пейзаж Токио (© PIXTA)

Статьи по теме