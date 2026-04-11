Круизный туризм: по предварительным данным, число иностранных пассажиров, посетивших Японию в 2025 году на круизных лайнерах, достигло 1,76 миллиона человек

Круизный туризм: по предварительным данным, число иностранных пассажиров, посетивших Японию в 2025 году на круизных лайнерах, достигло 1,76 миллиона человекЭкономика Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Согласно предварительным данным, недавно опубликованным Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, число пассажиров круизных лайнеров, посетивших Японию в 2025 году, увеличилось примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом и достигло 1 767 000 человек. Таким образом, круизный туризм восстановился до 70% от пикового уровня, наблюдавшегося до пандемии COVID-19 в 2017 году. Согласно предварительным оценкам, число заходов круизных судов в японские порты увеличилось примерно на 30% и составило 3117, превысив пиковый уровень 2017 года.
Из 3117 заходов судов в порты в общей сложности 2352 совершили иностранные круизные лайнеры и 765 – японские. Наибольшее количество заходов пришлось на порты Хаката и Йокогама (по 209), Наха (205), Нагасаки (198) и Кобе (142).
В Японии с 2015 по 2017 год резко возросло число туристов, прибывающих круизными лайнерами, чему способствовал растущий спрос со стороны китайского круизного рынка. В частности, многие круизные суда из Китая заходили в порты Кюсю и Окинавы. Однако из-за распространения пандемии COVID-19 международные круизные операции были приостановлены в марте 2020 года. Возобновились они в 2023 году.
Цель в 2,5 миллиона иностранных туристов к 2025 году не достигнута
Правительство ставило перед собой на 2025 год цели по возрождению круизной индустрии, включая достижение показателя в 2,5 миллиона круизных пассажиров, посетивших Японию, и более 2000 заходов иностранных круизных судов в японские порты, но по числу пассажиров цель не была достигнута.
Анализируя деятельность иностранных круизных судов за последние 25 лет, можно отметить, что из 2352 заходов в порты 1377 (59%) были совершены судами высокого класса (премиум, люкс и экспедиционный класс), а 975 (41%) – судами более низкого класса, что указывает на тенденцию к роскошным круизам по сравнению с периодом, предшествовавшим пандемии. Количество портов захода сократилось на четыре по сравнению с предыдущим годом и составило 93.
Материалы
- Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма: «Количество пассажиров круизных лайнеров, посетивших Японию, и количество заходов круизных судов в порты (предварительные данные на 2025 год)»
Фотография к заголовку: новый пассажирский лайнер «Асука III» компании NYK Cruises, 11 июля 2025 г., район Нака, Йокогама (Jiji Press)
