Потери и находки в Токио: в 2025 году в полицию сдано рекордные 4,5 млрд йен наличными

По данным Столичного управления полиции, в 2025 году в полицию Токио поступило 4 538 244 предмета (находки и забытые вещи), что на 3,0% больше по сравнению с предыдущим годом. Из них наличные составили 4 млрд 508 млн 820 тыс. йен (на 0,5% больше).

Сумма сданных в полицию наличных обновила исторический максимум четвёртый год подряд. При этом общая сумма, указанная в заявлениях об утере, составила 8 млрд 325 млн 160 тыс. йен – то есть в полицию было сдано 54,2% утерянных денег.

Общее количество предметов, переданных в полицию как находки, составило 4 850 775 единиц (на 2,0% больше). На первом месте – документы, удостоверяющие личность (водительские удостоверения, кредитные карты и т. п.) – 819 602 единицы, или 16,9% от общего числа. Далее следуют платёжные средства (транспортные IC-карты, проездные, подарочные сертификаты) – 471 399 единиц (9,7%); одежда и обувь – 460 667 единиц (9,5%); электронные устройства – 403 708 единиц (8,3%); кошельки и бумажники – 338 104 единицы (7,0%).

Теряется более 610 мобильных телефонов в день

Количество мобильных телефонов, об утере которых заявили владельцы, составило 225 236 единиц – это более 610 устройств ежедневно. При этом в полицию в качестве находок было сдано 144 381 устройство. В итоге владельцам было возвращено около половины – 119 516 единиц.

По данным Национального полицейского агентства, если владелец найденного имущества не обнаруживается в течение трёх месяцев, право собственности переходит к нашедшему. Однако если тот не забирает находку в течение последующих двух месяцев, она переходит в собственность правительства соответствующей префектуры.

Из обработанных в 2025 году 4 млрд 500 млн 690 тыс. йен, владельцам было возвращено 3 млрд 229 млн 580 тыс. йен, 586 млн 800 тыс. йен были переданы нашедшим, а 682 млн 390 тыс. йен перешли в собственность правительства Токио.

Статьи по теме