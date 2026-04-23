Высокие цены на нефть могут повлиять на производство и распределение продукции в Японии: данные аналитиков

Из-за ситуации в Иране резко выросли цены на нефть, и это вызывает опасения по поводу стабильности поставок этого сырья. Согласно опросу частной исследовательской фирмы, если ситуация не изменится в течение полугода, 40% компаний будут вынуждены рассмотреть вопрос о сокращении своей деятельности.

Трудности с закупкой сырья

Боевые действия между Соединёнными Штатами, Израилем и Ираном фактически заблокировали Ормузский пролив, жизненно важный маршрут для транспортировки сырой нефти. Несмотря на предпринимаемые усилия по прекращению боевых действий, перспективы остаются неопределёнными, и сохраняются опасения по поводу резкого роста цен на нефть и сбоев в цепочках поставок.

Аналитическая компания Teikoku Databank провела опрос компаний по всей стране (3-7 апреля, 1686 действительных ответов). На вопрос о том, через какой период им может потребоваться сократить масштабы своей основной деятельности, если цены на нефть будут оставаться высокими после нынешнего резкого роста, 26,7% компаний ответили: «от 3 до 6 месяцев», это наиболее распространённый ответ. Еще 17,2% ответили: «менее 3 месяцев», то есть в совокупности 43,9% компаний могут быть вынуждены сократить масштабы своей основной деятельности в течение шести месяцев. 18,3% заявили, что смогут выдержать высокие цены более года.

По отраслям от сокращения деловой активности сильнее всего может пострадать розничный сектор, включая автозаправочные станции и автосалоны: 54,5% респондентов в этой сфере указали, что могут сократить свою основную деятельность в течение шести месяцев. Производственный сектор также испытывает значительные трудности: 22,8% респондентов указали, что могут сократить масштабы деятельности в течение трёх месяцев.

В ходе опроса основное внимание уделялось влиянию резкого роста цен на нефть на бизнес, однако серьёзной проблемой также являются трудности с закупкой сырья. В ходе опроса были получены такие комментарии, как: «Без поставок сырья, получаемого из нефти, такого как полиэтилен, полиэтиленовая пленка и растворители, производство становится невозможным, и операции приходится приостанавливать. Растёт риск банкротства клиентов» (целлюлозно-бумажная промышленность).

Компания Cleanup объявила о приостановке новых заказов на свои системы для ванных комнат из-за трудностей с закупкой сырья, и, вероятно, это повлияет на производство во всей отрасли.

