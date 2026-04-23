Высокие цены на нефть могут повлиять на производство и распределение продукции в Японии: данные аналитиков

Из-за ситуации в Иране резко выросли цены на нефть, и это вызывает опасения по поводу стабильности поставок этого сырья. Согласно опросу частной исследовательской фирмы, если ситуация не изменится в течение полугода, 40% компаний будут вынуждены рассмотреть вопрос о сокращении своей деятельности.
Трудности с закупкой сырья

Боевые действия между Соединёнными Штатами, Израилем и Ираном фактически заблокировали Ормузский пролив, жизненно важный маршрут для транспортировки сырой нефти. Несмотря на предпринимаемые усилия по прекращению боевых действий, перспективы остаются неопределёнными, и сохраняются опасения по поводу резкого роста цен на нефть и сбоев в цепочках поставок.

Аналитическая компания Teikoku Databank провела опрос компаний по всей стране (3-7 апреля, 1686 действительных ответов). На вопрос о том, через какой период им может потребоваться сократить масштабы своей основной деятельности, если цены на нефть будут оставаться высокими после нынешнего резкого роста, 26,7% компаний ответили: «от 3 до 6 месяцев», это наиболее распространённый ответ. Еще 17,2% ответили: «менее 3 месяцев», то есть в совокупности 43,9% компаний могут быть вынуждены сократить масштабы своей основной деятельности в течение шести месяцев. 18,3% заявили, что смогут выдержать высокие цены более года.

Предполагаемый период времени до момента, когда компаниям придётся сократить масштабы своей основной деятельности

По отраслям от сокращения деловой активности сильнее всего может пострадать розничный сектор, включая автозаправочные станции и автосалоны: 54,5% респондентов в этой сфере указали, что могут сократить свою основную деятельность в течение шести месяцев. Производственный сектор также испытывает значительные трудности: 22,8% респондентов указали, что могут сократить масштабы деятельности в течение трёх месяцев.

Доля компаний, которым придётся сократить масштабы своей основной деятельности в полугодовой период, по отраслям

В ходе опроса основное внимание уделялось влиянию резкого роста цен на нефть на бизнес, однако серьёзной проблемой также являются трудности с закупкой сырья. В ходе опроса были получены такие комментарии, как: «Без поставок сырья, получаемого из нефти, такого как полиэтилен, полиэтиленовая пленка и растворители, производство становится невозможным, и операции приходится приостанавливать. Растёт риск банкротства клиентов» (целлюлозно-бумажная промышленность).

Компания Cleanup объявила о приостановке новых заказов на свои системы для ванных комнат из-за трудностей с закупкой сырья, и, вероятно, это повлияет на производство во всей отрасли.

