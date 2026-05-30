Согласно оценкам, оборонные расходы Японии в 2025 году достигли 9,3 триллиона йен – на 13,2% больше, чем в предыдущем году, страна остаётся в первой десятке лидеров

Согласно оценкам, в 2025 году мировые военные расходы достигли 2,887 триллиона долларов, что на 2,9% больше, чем в предыдущем году. За последнее десятилетие они выросли на ошеломляющие 41%. Военные расходы Японии составляют 62,2 миллиарда долларов, она оказалась на 10-м месте в мире.

Оборонные расходы составили 1,4% ВВП

Согласно недавнему исследованию глобальных военных расходов в 2025 году, опубликованному Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI), предполагается, что оборонные расходы Японии увеличились на 9,7% в годовом исчислении и составили 62,2 миллиарда долларов, она занимает 10-е место в мире, как и в предыдущем году. В местной валюте (йенах) эта цифра составляет 9,3012 триллиона йен, что на 13,2% больше, чем в предыдущем году.

Военные расходы Японии в 1988 году составляли 3,67 триллиона йен, но в 1990 году превысили 4 триллиона йен и продолжали расти на протяжении 1990-х годов. С 2000-х годов они в целом оставались на уровне около 5 триллионов йен. Впервые они превысили 6 триллионов йен в 2023 году, но резко выросли до более чем 8 триллионов йен в 2024 году и до более чем 9 триллионов йен в 2025 году. В 2025 году они составляли 1,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

В первую десятку стран по объёмам военных расходов вошли США (954 миллиардов долларов), за ними следуют Китай (около 336 млрд долларов) и Россия (около 190 млрд долларов). Далее идут Германия, Индия, Великобритания, Украина, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Расходы России увеличились на 5,9% в годовом исчислении, а расходы Украины – на 20%, достигнув примерно 84,1 миллиарда долларов. Израиль занял 11-е место в мире, потратив на военные нужды 48,3 миллиарда долларов, что на 4,9% меньше, чем в предыдущем году.

На США, Китай и Россию приходится более половины всех мировых военных расходов

На долю Соединённых Штатов приходится 33% мировых военных расходов. На Китай – примерно 12%, и на Россию – 6,6%, на эти три страны приходится более половины общей суммы мировых расходов. На Японию приходится 2,2%, а на долю 15 ведущих стран вместе – примерно 80% от общей суммы.

Военные расходы составляют 2,5% мирового ВВП. В США этот показатель составляет 3,1%, в Китае – примерно 1,7%, в России – примерно 7,5%. В Германии, Великобритании и Франции этот показатель находится в диапазоне 2%, а в Италии – 1,9%.

Материалы

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира: Тенденции мировых военных расходов, 2025 год (на английском языке)

Фотография к заголовку: Танк Type 10 ведёт огонь из основного орудия по мишени во время учений с боевой стрельбой Сил самообороны Японии «Фудзи: Объединенная огневая мощь» (Сокаэн), 8 июня 2025 года, на Восточном полигоне Фудзи в префектуре Сидзуока (Jiji Press)

