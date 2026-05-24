Молодёжь в Японии считает наличие Сил самообороны более важным фактором мира, чем японско-американский альянс: результаты опроса 18-летних

Прошло четыре года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Мирные переговоры при посредничестве США зашли в тупик, и потом разразилась война с Ираном. Какие чувства испытывают молодые люди, ставшие свидетелями столь бурной международной ситуации?

Общественное мнение о Силах самообороны улучшается

Масштабные атаки на Иран со стороны американских и израильских сил, начавшиеся в конце февраля, оказывают серьёзное влияние на регион Ближнего Востока и международное сообщество. В середине марта фонд Nippon Foundation провёл очередной опрос мнения 18-летних, охвативший 1000 человек в возрасте от 17 до 19 лет, чтобы узнать, как молодые люди воспринимают кризис безопасности, с которым столкнулась Япония.

Что касается вопроса о «факторах, способствующих миру в Японии», то «Три неядерных принципа» остались на первом месте с 42,9%, как и при предыдущем опросе (январь 2023 года), но доля таких ответов снизилась на 2,6 пункта. Возможно, под влиянием различных требований, выдвигаемых второй администрацией Трампа, который вступил в должность в январе 2025 года и выступает за политику «Америка прежде всего», «японско-американский альянс», занимавший третье место в предыдущем опросе, опустился на 6,9 пункта, заняв пятое место. Напротив, «наличие Сил самообороны» выросло на 9,2 пункта и поднялось на второе место.

Что касается вопроса о том, что может угрожать Японии в ближайшие пять лет, то наиболее распространённым ответом был «боевые действия или конфликты в регионе» (45,3%), за которым следовали «вооружённое нападение на Японию», «нападения на американские военные базы» и «террористические атаки внутри Японии». Хотя позиции ответов в рейтинге остались неизменными по сравнению с предыдущим опросом, число людей, которые считают эти четыре основных пункта угрозой, уменьшилось.

Молодёжь считает, что военная угроза в первую очередь исходит от Северной Кореи, доля таких ответов составляет 66,8%, что является самым высоким показателем сейчас, но это на 10 пунктов меньше, чем в предыдущем опросе. Россия, занимавшая второе место в прошлый раз, также упала в рейтинге восприятия военной угрозы на 10,1 пункта до 44,5%. С другой стороны, отражая нестабильность на Ближнем Востоке из-за войны с Ираном, процентные показатели для Ирана и Ирака выросли по сравнению с предыдущим опросом.

Что касается увеличения расходов на оборону, которое продолжается уже более 10 лет, 34,5% респондентов высказались «за» (включая тех, кто ответил «скорее за»), и 24,4% – «против». По сравнению с предыдущим опросом, как поддержка, так и противодействие снизились, а процент тех, кто ответил «не знаю», увеличился на 12,2 пункта до 41,1%. В частности, процент женщин, ответивших «не знаю», увеличился на 15 пунктов, что свидетельствует о том, что молодые люди не в полной мере понимают сложную международную ситуацию.

Япония сейчас придерживается своих трёх неядерных принципов, но если представить себе случай пересмотра позиции по ядерному оружию, то какие варианты вы считаете приемлемыми? Характер ответов на этот вопрос остался практически неизменным по сравнению с предыдущим опросом, чуть менее 30% опрошенных считают приемлемым «производство в стране», «обладание в стране» и «развёртывание союзной страной». Однако, если сравнить результаты мужчин и женщин, то женщины продемонстрировали заметно большее неприятие любого из вариантов.

Что касается возможности введения воинской повинности, процент как женщин, так и мужчин, которые «согласны» (включая тех, кто «частично согласен»), немного увеличился по сравнению с предыдущим опросом. Среди мужчин процент тех, кто категорически «не согласен», снизился более чем на 10 пунктов и составил 45,2%.

