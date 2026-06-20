Японское метеорологическое агентство и министерство транспорта и туризма вводят новую пятиуровневую систему предупреждений о стихийных бедствиях

Наступает сезон дождей и тайфунов. Японское метеорологическое агентство и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма усовершенствовали систему оповещения о стихийных бедствиях и установили пять уровней предупреждений. Эта система призвана помочь понять, какие действия следует предпринять в конкретной чрезвычайной ситуации.

В преддверии сезона дождей и сильных ливней, вызванных тайфунами, Японское метеорологическое агентство и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма ввели новую систему метеорологической информации для предотвращения ущерба от стихийных бедствий.

Система будет информировать о следующих четырёх типах стихийных бедствий:

Информация о наводнении

Наводнения на реках 1-го класса и других, примерно 400 крупных реках по всей стране.

Информация о ливневых дождях

Информация о сильных дождях из-за тайфунов и проливных ливней.

Наводнения в малых и средних реках и затопления из-за сильных дождей.

Информация об оползнях

Оползни и селевые потоки на крутых склонах

Штормовой нагон

Это явление, при котором уровень моря повышается из-за падения атмосферного давления, или сильные ветры гонят волны на берег – например, во время тайфуна.

Для каждого типа стихийного бедствия устанавливается уровень опасности по пятибалльной шкале от 1 до 5, чётко указывая на действия, которые должны предпринять жители. Когда муниципалитеты передают информацию об эвакуации жителям через системы радиосвязи и приложения для предотвращения стихийных бедствий, а также когда телеканалы и интернет-издания сообщают об уровне предупреждения, они используют разные цвета для обозначения разных уровней предупреждения.

Важно также готовиться к вероятным стихийным бедствиям заранее – например, обсудить с членами семьи, как вести себя при «жёлтой», «красной» и «фиолетовой» опасности.

Уровень Действия, которые должны выполнять жители 5. Особое предупреждение Опасно для жизни. Немедленно эвакуируйтесь в безопасное место. При предупреждениях 4-го и 5-го уровня предписывается всеобщая эвакуация 4. Предупреждение об опасности Немедленная эвакуация всех жителей из опасного места. 3. Предупреждение Эвакуируйте пожилых людей и других людей, нуждающихся в помощи. 2. Оповещение Уточните маршруты эвакуации. 1. Раннее предупреждение Будьте в состоянии готовности.

Составлено Nippon.com по данным Японского метеорологического агентства и Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма

При 2-м уровне (жёлтый) следует уточнить маршруты эвакуации, проверить наличие предметов на случай чрезвычайных ситуаций и предпринять другие действия по подготовке к эвакуации на случай ухудшения ситуации.

При 3-м уровне (красный) предупреждения необходимо эвакуировать пожилых и прочих людей, которым требуется помощь, тогда как остальные должны отложить дела и подготовиться к эвакуации.

При 4-м уровне (фиолетовый) местные власти издают распоряжение о всеобщей эвакуации, требуя эвакуации всех людей из опасных зон.

Предупреждение 5-го уровня (чёрный) издаётся, когда катастрофа неизбежна или уже происходит, и каждый должен приложить все усилия для обеспечения собственной безопасности.

Материалы

Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма: «О новой системе информирования о климатических стихийных бедствиях» (на японском языке)

Фотография к заголовку: Дома, поврежденные наводнением реки Цукада из-за сильных дождей на полуострове Ното, утро 22 сентября 2024 года, город Вадзима, префектура Исикава (Jiji Press)

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