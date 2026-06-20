Японское метеорологическое агентство и министерство транспорта и туризма вводят новую пятиуровневую систему предупреждений о стихийных бедствиях

Японское метеорологическое агентство и министерство транспорта и туризма вводят новую пятиуровневую систему предупреждений о стихийных бедствияхСтихийные бедствия
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В преддверии сезона дождей и сильных ливней, вызванных тайфунами, Японское метеорологическое агентство и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма ввели новую систему метеорологической информации для предотвращения ущерба от стихийных бедствий.
Система будет информировать о следующих четырёх типах стихийных бедствий:
Информация о наводнении
Наводнения на реках 1-го класса и других, примерно 400 крупных реках по всей стране.
Информация о ливневых дождях
Информация о сильных дождях из-за тайфунов и проливных ливней.
Наводнения в малых и средних реках и затопления из-за сильных дождей.
Штормовой нагон
Это явление, при котором уровень моря повышается из-за падения атмосферного давления, или сильные ветры гонят волны на берег – например, во время тайфуна.
Для каждого типа стихийного бедствия устанавливается уровень опасности по пятибалльной шкале от 1 до 5, чётко указывая на действия, которые должны предпринять жители. Когда муниципалитеты передают информацию об эвакуации жителям через системы радиосвязи и приложения для предотвращения стихийных бедствий, а также когда телеканалы и интернет-издания сообщают об уровне предупреждения, они используют разные цвета для обозначения разных уровней предупреждения.
Важно также готовиться к вероятным стихийным бедствиям заранее – например, обсудить с членами семьи, как вести себя при «жёлтой», «красной» и «фиолетовой» опасности.
|Уровень
|Действия, которые должны выполнять жители
|5. Особое предупреждение
|Опасно для жизни. Немедленно эвакуируйтесь в безопасное место.
|При предупреждениях 4-го и 5-го уровня предписывается всеобщая эвакуация
|4. Предупреждение об опасности
|Немедленная эвакуация всех жителей из опасного места.
|3. Предупреждение
|Эвакуируйте пожилых людей и других людей, нуждающихся в помощи.
|2. Оповещение
|Уточните маршруты эвакуации.
|1. Раннее предупреждение
|Будьте в состоянии готовности.
Составлено Nippon.com по данным Японского метеорологического агентства и Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма
При 2-м уровне (жёлтый) следует уточнить маршруты эвакуации, проверить наличие предметов на случай чрезвычайных ситуаций и предпринять другие действия по подготовке к эвакуации на случай ухудшения ситуации.
При 3-м уровне (красный) предупреждения необходимо эвакуировать пожилых и прочих людей, которым требуется помощь, тогда как остальные должны отложить дела и подготовиться к эвакуации.
При 4-м уровне (фиолетовый) местные власти издают распоряжение о всеобщей эвакуации, требуя эвакуации всех людей из опасных зон.
Предупреждение 5-го уровня (чёрный) издаётся, когда катастрофа неизбежна или уже происходит, и каждый должен приложить все усилия для обеспечения собственной безопасности.
Материалы
- Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма: «О новой системе информирования о климатических стихийных бедствиях» (на японском языке)
Фотография к заголовку: Дома, поврежденные наводнением реки Цукада из-за сильных дождей на полуострове Ното, утро 22 сентября 2024 года, город Вадзима, префектура Исикава (Jiji Press)
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