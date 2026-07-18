Скоростные поезда серии Shinkansen 500, впервые развивавшие скорость в 300 км/ч на коммерческих линиях, выводят из эксплуатации

Общество Технологии

Поезда синкансэн модели 500, которая впервые в Японии достигала скорости 300 км/ч при коммерческой эксплуатации, будут выведены из эксплуатации. Здесь мы рассмотрим историю роста скорости синкансэн на линиях Токайдо, Санъё и Кюсю.
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Популярные поезда, которые оформляли в стиле различных персонажей

Серия 500 (1997-2027, 300 км/ч)

Серия 500, которую из-за общего износа выведут из эксплуатации до января 2027 года, была разработана компанией JR West и введена в эксплуатацию в 1997 году. В то время она достигла мирового рекорда скорости в 300 км/ч на коммерческих линиях, поезда этой серии ходили по линии Санъё синкансэн (между станциями Син-Осака и Хаката). Характерной чертой этой серии является округлый кузов, напоминающий самолёт, и заострённая передняя часть.

Скоростной поезд Hello Kitty Shinkansen серии 500 (ФотоAC)
Скоростной поезд Hello Kitty Shinkansen серии 500 (ФотоAC)

После вывода поездов этой серии с наиболее быстрого маршрута «Нодзоми» он в основном курсировал как «Кодама» (с остановками на каждой станции по пути следования) на линии Санъё синкансэн, а также известен тем, что с такими поездами проводились ограниченные по времени мероприятия, посвящённые аниме Neon Genesis Evangelion и персонажу Hello Kitty.

Поезд 500 TYPE EVA (ФотоAC)
Поезд 500 TYPE EVA (ФотоAC)

Модели поездов линий Токайдо, Санъё и Кюсю синкансэн

На линиях Токайдо, Санъё и Кюсю синкансэн использовались и другие поезда (скорости указаны на момент их ввода в эксплуатацию).

Серия 0 (1964-2008, 210 км/ч)

Поезд синкансэн серии 0 (ФотоAC)
Поезд синкансэн серии 0 (ФотоAC)

Первый скоростной поезд синкансэн на линии Токайдо пустили незадолго до Олимпийских игр 1964 года в Токио. Первоначально поезд «Хикари» соединял станции Токио и Син-Осака, путь занимал четыре часа. Получивший известность как «суперэкспресс мечты» поезд стал неотъемлемой частью японской жизни, символизируя стремительный экономический рост страны.

Серия 100 (1985-2012, 220 км/ч)

Поезд синкансэн серии 100 (ФотоAC)
Поезд синкансэн серии 100 (ФотоAC)

Этот поезд, появившийся в конце эпохи Японских национальных железных дорог в качестве преемника серии 0, увеличил свою максимальную скорость на 10 км/ч. Это был первый поезд синкансэн, в котором использовались двухэтажные вагоны.

Серия 300 (1992-2012, 270 км/ч)

Синкансэн серии 300 (ФотоAC)
Синкансэн серии 300 (ФотоAC)

Благодаря использованию алюминиевого сплава для облегчения корпуса поезда удалось увеличить его скорость. Он получил название «Нодзоми», «Надежда», что символизирует его скорость – он быстрее «Хикари», а время в пути между Токио и Син-Осакой сократилось примерно на 30 минут, до 2 часов 30 минут.

Серия 700 (с 1999 г., 285 км/ч)

Скоростные поезда синкансэн серии 700 (ФотоAC)
Скоростные поезда синкансэн серии 700 (ФотоAC)

Эта модель была разработана с использованием технологий серий 300 и 500. Головной вагон имеет особую форму, позволяющую снизить сопротивление воздуха при въезде в туннели, и получил народное прозвище камонохаси, «утконос».

Скоростной поезд серии 700 Hikari Rail Star линии Санъё синкансэн (ФотоAC)
Скоростной поезд серии 700 Hikari Rail Star линии Санъё синкансэн (ФотоAC)

Серия 800 (с 2004 г., 260 км/ч)

Скоростной поезд синкансэн серии 800 (ФотоAC)
Скоростной поезд синкансэн серии 800 (ФотоAC)

Эта модель была впервые введена в эксплуатацию на линии Кюсю после её частичного открытия в 2004 году. В настоящее время он курсирует под названием «Цубамэ» («Ласточка») между станциями Хаката и Кагосима-Тюо.

Серия N700/Серия N700 A (с 2007 г., 300 км/ч)

Серия N700 S (с 2020 г., 300 км/ч)

Скоростной поезд синкансэн серии N700 S (ФотоAC)
Скоростной поезд синкансэн серии N700 S (ФотоAC)

Разработанный как преемник серии 700, этот поезд сократил время в пути между Токио и Син-Осакой на линии Токайдо синкансэн на 5 минут, доведя его до 2 часов 25 минут. В настоящее время его заменяют на N700 S, улучшенную версию серии N700.

Поезд «Мидзухо» линий Санъё и Кюсю синкансэн, модификация 7000 серии N700, курсирующий между станциями Син-Осака и Кагосима-Тюо (ФотоAC)
Поезд «Мидзухо» линий Санъё и Кюсю синкансэн, модификация 7000 серии N700, курсирующий между станциями Син-Осака и Кагосима-Тюо (ФотоAC)

Серия N700, модификация S8000 (с 2022 г., 260 км/ч)

Поезд «Камомэ» на линии Ниси-Кюсю синкансэн (ФотоAC)
Поезд «Камомэ» на линии Ниси-Кюсю синкансэн (ФотоAC)

Этот поезд курсирует как скоростной поезд «Камомэ» на линии Ниси-Кюсю синкансэн между станциями Такэо онсэн и Нагасаки. Вместе с пересадкой на обычный скоростной поезд «Рирэ Камомэ» можно будет доехать от Хакаты до Нагасаки всего за 1 час 20 минут.

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Фотография к заголовку: Синкансэн серии 500 (ФотоAC)

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