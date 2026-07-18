Скоростные поезда серии Shinkansen 500, впервые развивавшие скорость в 300 км/ч на коммерческих линиях, выводят из эксплуатации

Скоростные поезда серии Shinkansen 500, впервые развивавшие скорость в 300 км/ч на коммерческих линиях, выводят из эксплуатацииОбщество Технологии
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Популярные поезда, которые оформляли в стиле различных персонажей
Серия 500 (1997-2027, 300 км/ч)
Серия 500, которую из-за общего износа выведут из эксплуатации до января 2027 года, была разработана компанией JR West и введена в эксплуатацию в 1997 году. В то время она достигла мирового рекорда скорости в 300 км/ч на коммерческих линиях, поезда этой серии ходили по линии Санъё синкансэн (между станциями Син-Осака и Хаката). Характерной чертой этой серии является округлый кузов, напоминающий самолёт, и заострённая передняя часть.
После вывода поездов этой серии с наиболее быстрого маршрута «Нодзоми» он в основном курсировал как «Кодама» (с остановками на каждой станции по пути следования) на линии Санъё синкансэн, а также известен тем, что с такими поездами проводились ограниченные по времени мероприятия, посвящённые аниме Neon Genesis Evangelion и персонажу Hello Kitty.
Модели поездов линий Токайдо, Санъё и Кюсю синкансэн
На линиях Токайдо, Санъё и Кюсю синкансэн использовались и другие поезда (скорости указаны на момент их ввода в эксплуатацию).
Серия 0 (1964-2008, 210 км/ч)
Первый скоростной поезд синкансэн на линии Токайдо пустили незадолго до Олимпийских игр 1964 года в Токио. Первоначально поезд «Хикари» соединял станции Токио и Син-Осака, путь занимал четыре часа. Получивший известность как «суперэкспресс мечты» поезд стал неотъемлемой частью японской жизни, символизируя стремительный экономический рост страны.
Серия 100 (1985-2012, 220 км/ч)
Этот поезд, появившийся в конце эпохи Японских национальных железных дорог в качестве преемника серии 0, увеличил свою максимальную скорость на 10 км/ч. Это был первый поезд синкансэн, в котором использовались двухэтажные вагоны.
Серия 300 (1992-2012, 270 км/ч)
Благодаря использованию алюминиевого сплава для облегчения корпуса поезда удалось увеличить его скорость. Он получил название «Нодзоми», «Надежда», что символизирует его скорость – он быстрее «Хикари», а время в пути между Токио и Син-Осакой сократилось примерно на 30 минут, до 2 часов 30 минут.
Серия 700 (с 1999 г., 285 км/ч)
Эта модель была разработана с использованием технологий серий 300 и 500. Головной вагон имеет особую форму, позволяющую снизить сопротивление воздуха при въезде в туннели, и получил народное прозвище камонохаси, «утконос».
Серия 800 (с 2004 г., 260 км/ч)
Эта модель была впервые введена в эксплуатацию на линии Кюсю после её частичного открытия в 2004 году. В настоящее время он курсирует под названием «Цубамэ» («Ласточка») между станциями Хаката и Кагосима-Тюо.
Серия N700/Серия N700 A (с 2007 г., 300 км/ч)
Серия N700 S (с 2020 г., 300 км/ч)
Разработанный как преемник серии 700, этот поезд сократил время в пути между Токио и Син-Осакой на линии Токайдо синкансэн на 5 минут, доведя его до 2 часов 25 минут. В настоящее время его заменяют на N700 S, улучшенную версию серии N700.
Серия N700, модификация S8000 (с 2022 г., 260 км/ч)
Этот поезд курсирует как скоростной поезд «Камомэ» на линии Ниси-Кюсю синкансэн между станциями Такэо онсэн и Нагасаки. Вместе с пересадкой на обычный скоростной поезд «Рирэ Камомэ» можно будет доехать от Хакаты до Нагасаки всего за 1 час 20 минут.
Материалы
- JR West: Спасибо, 500-й и Doctor Yellow – о выводе из эксплуатации скоростных поездов синкансэн серии 500 и состава T5 Doctor Yellow (на японском языке)
- JR Tokai: Информация о поездах (на японском языке)
- Японские поезда: Поезда синкансэн (на японском языке)
- Префектура Нагасаки: Открыта линия Ниси-Кюсю синкансэн (на японском языке)
Фотография к заголовку: Синкансэн серии 500 (ФотоAC)
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