Почему молодые женщины едут из регионов в города? Опрос 18-летних фонда Nippon Foundation

Из периферийных регионов в города уезжает больше женщин, чем мужчин. Это не только сокращает численность населения за счёт их отъезда – уменьшение числа женщин детородного возраста приводит к снижению рождаемости, возникает порочный круг, приводящий к сокращению населения. С чем это связано?

Женщины предпочитают крупные города

Проблемы чрезмерной концентрации населения в Токио и оттока населения из периферийных районов становятся всё более серьезными. В частности, в последние годы наблюдается значительный отток женщин. В рамках регулярного исследования «Опрос 18-летних», проводимого фондом Nippon Foundation с целью изучения взглядов и поведения молодёжи, было опрошено 4700 человек (по 100 из каждой из 47 префектур) о численности населения их региона, важности, которую они придают усилиям по возрождению региона, и уровне их удовлетворённости.

Районы проживания разделили на четыре типа – центральные и периферийные районы трёх крупнейших мегаполисов и центральные и периферийные районы региональных агломераций. В ходе опроса обнаружили, что совокупный процент людей, ответивших, что «было бы хорошо, если бы население увеличилось» и «было бы хорошо, если бы оно сохранилось на нынешнем уровне», превысил 80%. При этом в периферийных районах региональных агломераций, где отток и сокращение населения являются серьёзными проблемами, этот показатель был почти вдвое выше, чем в центральных районах трёх крупнейших мегаполисов.

Наиболее часто желание «продолжить жить в нынешнем районе проживания» (очень, либо в некоторой степени) выражали женщины в центральных районах трёх мегаполисов и мужчины в периферийных районах мегаполисов. В частности, так ответили 80% женщин, проживающих в центральных районах трёх крупнейших мегаполисов. Этот показатель на 15% выше, чем у мужчин, то есть женщины чаще предпочитают крупные города.

В ходе опроса также задавались общие вопросы о важности усилий, предпринимаемых для решения проблем, с которыми сталкивается каждый жилой район, и уровне удовлетворённости этими усилиями.

Анализируя ответы женщин, проживающих в сельской местности, относительно местной политики в области ухода за детьми, такой как развитие детских учреждений и создание безопасных мест для детей, обнаружили, что более 70% респонденток как в центральных, так и в периферийных районах сельской местности ответили, что они «очень важны», тогда как «очень удовлетворены» этой политикой лишь около 20%, что свидетельствует о значительном расхождении ожиданий и реальности.

Что касается региональной политики здравоохранения, более 60% женщин, проживающих в сельской местности (как в центральных, так и в периферийных районах), считают её «очень важной», уровень таких ответов в регионах выше, чем среди женщин и мужчин в трёх мегаполисах. С другой стороны, их удовлетворённость этой политикой относительно низка. Неспособность представить себе будущее, в котором они смогут жить, не испытывая беспокойства, может способствовать оттоку населения из сельских районов.

Опрос проводился онлайн в середине мая. В общей сложности были получены ответы от 4700 женщин и мужчин в возрасте 16-19 лет из всех 47 префектур Японии.

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