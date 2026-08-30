Новый японский инспекционный поезд синкансэн готовят к вводу в эксплуатацию на линиях JR East

Компания JR East запустит свой новый инспекционный поезд синкансэн Soar в 2029 финансовом году. Тем временем, знаменитый инспекционный поезд Doctor Yellow, эксплуатируемый компаниями JR Central и JR West, планируют вывести из эксплуатации в январе 2027 года.

Инспекция скоростных железных дорог

Серия E927 (Soar)

Поезд серии E927, получивший прозвище Soar, – это новый инспекционный поезд, который компания JR East планирует ввести в эксплуатацию на линиях Тохоку, Дзёэцу, Хокурику, Ямагата и Акита синкансэн. Это будет первый инспекционный поезд, способный проверять оборудование, двигаясь на максимальной рабочей скорости синкансэна – 320 километров в час. Помимо датчиков, установленных на кузове для обнаружения деформации пути и измерения нагрузок на рельсы, поезд будет оснащен 48 камерами, установленными в передней, задней, боковых частях и на крыше вагонов. Эти камеры будут контролировать состояние контактной сети, тоннелей, опор линий электропередачи и другой железнодорожной инфраструктуры для оперативного выявления отклонений. Ввод в эксплуатацию Soar запланирован на 2029 финансовый год в качестве преемника нынешнего инспекционного поезда East-i.

Серия 926 (East-i)



Серия E926 East-i (© ФотоAC)

Инспекционный поезд E926 серии East-i, введённый в эксплуатацию компанией JR East в 2002 году и созданный на основе скоростных поездов серии E3, развивает скорость до 275 километров в час. Он курсирует с перерывами на линиях Тохоку, Дзёэцу, Хокурику, Ямагата и Акита синкансэн.

Инспекционный поезд Doctor Yellow

Популярный инспекционный поезд, прозванный Doctor Yellow, курсирует по линиям Токайдо и Санъё синкансэн. Хотя обычно на этом поезде пассажиры не ездят, иногда проводятся специальные мероприятия, дающие возможность прокатиться на нём широкой публике.

Серия 923



Doctor Yellow, серия 923 (© ФотоAC)

Инспекционный поезд серии 923 Doctor Yellow – это поезд, созданный на основе скоростного поезда серии 700. Он курсирует по линиям синкансэн Токайдо и Санъё по нерегулярному расписанию, обычно примерно раз в 10 дней. Поскольку никто точно не знает, когда он появится на путях, считается, что его появление приносит удачу. Вывод Doctor Yellow из эксплуатации запланирован на январь 2027 года.

Серия 922



Doctor Yellow, серия 922 (© ФотоAC)

Поезд серии 922 Doctor Yellow, созданный на основе скоростного поезда серии 0, использовался для инспекции линий Токайдо и Санъё. Он оставался в эксплуатации до 2005 года и сейчас выставлен в парке поездов «Хакусан» в городе Хакусан, префектура Исикава.

Серия 925



Инспекционный поезд серии 925 в эксплуатации перед открытием участка Такасаки–Каруидзава линии Хокурику синкансэн 29 октября 1996 года (© Kyōdō)

Серия 925 представляла собой инспекционный поезд, использовавшийся на линиях Тохоку, Дзёэцу и Хокурику. Он был выведен из эксплуатации в 2002 году и заменён инспекционным поездом East-i.

Источники данных

Фотография к заголовку: Эскиз дизайна Soar, нового инспекционного поезда синкансэн компании JR East (© Jiji)

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