Новый японский инспекционный поезд синкансэн готовят к вводу в эксплуатацию на линиях JR East

Новый японский инспекционный поезд синкансэн готовят к вводу в эксплуатацию на линиях JR EastТехнологии Общество
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Инспекция скоростных железных дорог
Серия E927 (Soar)
Поезд серии E927, получивший прозвище Soar, – это новый инспекционный поезд, который компания JR East планирует ввести в эксплуатацию на линиях Тохоку, Дзёэцу, Хокурику, Ямагата и Акита синкансэн. Это будет первый инспекционный поезд, способный проверять оборудование, двигаясь на максимальной рабочей скорости синкансэна – 320 километров в час. Помимо датчиков, установленных на кузове для обнаружения деформации пути и измерения нагрузок на рельсы, поезд будет оснащен 48 камерами, установленными в передней, задней, боковых частях и на крыше вагонов. Эти камеры будут контролировать состояние контактной сети, тоннелей, опор линий электропередачи и другой железнодорожной инфраструктуры для оперативного выявления отклонений. Ввод в эксплуатацию Soar запланирован на 2029 финансовый год в качестве преемника нынешнего инспекционного поезда East-i.
Серия 926 (East-i)
Инспекционный поезд E926 серии East-i, введённый в эксплуатацию компанией JR East в 2002 году и созданный на основе скоростных поездов серии E3, развивает скорость до 275 километров в час. Он курсирует с перерывами на линиях Тохоку, Дзёэцу, Хокурику, Ямагата и Акита синкансэн.
Инспекционный поезд Doctor Yellow
Популярный инспекционный поезд, прозванный Doctor Yellow, курсирует по линиям Токайдо и Санъё синкансэн. Хотя обычно на этом поезде пассажиры не ездят, иногда проводятся специальные мероприятия, дающие возможность прокатиться на нём широкой публике.
Серия 923
Инспекционный поезд серии 923 Doctor Yellow – это поезд, созданный на основе скоростного поезда серии 700. Он курсирует по линиям синкансэн Токайдо и Санъё по нерегулярному расписанию, обычно примерно раз в 10 дней. Поскольку никто точно не знает, когда он появится на путях, считается, что его появление приносит удачу. Вывод Doctor Yellow из эксплуатации запланирован на январь 2027 года.
Серия 922
Поезд серии 922 Doctor Yellow, созданный на основе скоростного поезда серии 0, использовался для инспекции линий Токайдо и Санъё. Он оставался в эксплуатации до 2005 года и сейчас выставлен в парке поездов «Хакусан» в городе Хакусан, префектура Исикава.
Серия 925
Серия 925 представляла собой инспекционный поезд, использовавшийся на линиях Тохоку, Дзёэцу и Хокурику. Он был выведен из эксплуатации в 2002 году и заменён инспекционным поездом East-i.
Источники данных
- Информация об обновлении и разработке инспекционных поездов синкансэн компанией JR East (на японском языке)
- Информация о выводе из эксплуатации поездов Doctor Yellow с сайта JR Odekake Net (на японском языке)
- Информация об экспозиции японских поездов Doctor Yellow из парка Train Park Hakusan (на японском языке)
Фотография к заголовку: Эскиз дизайна Soar, нового инспекционного поезда синкансэн компании JR East (© Jiji)
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